¡Ay!, los abuelos antifranquistas vestidos de azul…

Cuando este diario descubrió que el abuelo materno de Sánchez fue un legionario traidor a la II República, posteriormente condecorado por Franco, la carcajada se oyó desde Finisterre al Cabo de Palos. ¡Hace falta ser falsario incluso con sus propios ancestros familiares!

No es el único mentiroso al respecto entre sus largas mesnadas. De hecho, unos días antes su ministro de Cultura, el hombre que no sabe lo que es un lustro, es decir, Ernest Urtasun, dijo en sede parlamentaria que su familia había luchado contra el régimen de Franco y se quedó tan orondón. ¡Mentira! Su abuelo, Jesús Urtasun Saracíbar, falangista navarro, fue condecorado por el general con diversas medallas, algunas de ellas pensionadas de por vida. ¿De qué hablas, Urtasun?

La lista de dirigentes de la izquierda cuyas carreras y fortunas vienen del franquismo es interminable. Desde la tal Cristina Almedida, con su padre vinculado fuertemente a los sindicatos verticales, a familiares directos de los ex dirigentes andaluces socialistas como Griñán y Chaves, pasando por el abuelo materno de José Luis Ábalos y el padre de José Bono. Qué decir de los dirigentes independentistas y sus familias tales como Carles Puigdemont, Toni Comín o Pere Aragonés, que se enriquecieron con el franquismo hasta llegar a la familia de la mujer de Zapatero.

Son unos farsantes. Ya que se llevaron el dinero en aquel régimen anterior lo menos que se les puede pedir es callarse. Y no como aquel ministro de Justicia de ZP, el abulense Mariano Fernández Bermejo, que hacía alarde de antifranquismo cuando en su casa mamó el franquismo por los cuatro costados.

¡Vivir para ver!