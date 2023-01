La ausencia de Leonor y Sofía en Atenas

Un par de días después del solemne funeral en Atenas, en memoria del fallecido rey Constantino de Grecia, ya se han abierto las puertas a considerar y comentar la ausencia de las hijas de los Reyes Felipe VI y Letizia en esa cita imprescindible para los miembros de las 20 Casas Reales que sí estuvieron en la Catedral Metropolitana de la capital helena. Cuando se supo por medios oficiales y otros oficiosos que todos los integrantes de la Familia Real española se iban a desplazar a Atenas para acompañar a la Familia Real griega y para estar cerca de la Reina Sofía en el momento del adiós a su querido hermano Tino, se abrió la incógnita sobre si viajaría también con sus padres la Infanta Sofía desde Madrid y si la Princesa Leonor se desplazaría desde el colegio en el que estudia en Gales.

La decisión se puso de manifiesto el lunes por la mañana, cuando llegaron los componentes de la Familia Real española y las dos hermanas del Rey Felipe con todos sus hijos a la catedral ortodoxa de Atenas y se pudo constatar que los Reyes habían optado por no interrumpir la asistencia de Leonor y Sofía a sus clases diarias. Su ausencia contrastó con la presencia de los dos hijos de doña Elena -Felipe y Victoria- y los cuatro de doña Cristina -Juan, Pablo, Miguel e Irene-. La razón que se esgrime para que sí estuvieran todos ellos y no lo hicieran Leonor ni Sofía es que sólo asistieron los que ya son mayores de edad, algo que no se cumple con la hija pequeña de la Infanta Cristina que aún es menor. Lo que sí se argumenta para explicar la presencia de unos y la ausencia de otros es que mientras que los Marichalar y los Urdangarín han mantenido el contacto de sus madres con sus primos y tíos griegos, se han visto en vacaciones y han compartido viajes entre ellos, las hijas de los Reyes no han tenido contacto alguno con la familia real griega. Eso hizo que fueran los propios jóvenes quienes expresaron su deseo de viajar a Atenas y compartir unos momentos tan tristes con el resto de sus familiares y, sobre todo con su abuela, la Reina Sofía.

Las dos hermanas del desaparecido monarca de los helenos, la Princesa Irene y la Reina Emérita, están desoladas por la muerte de su hermano, con el que constituyeron a lo largo de todas sus vidas una auténtica piña inseparable e indestructible, tal y como les enseñaron sus padres, los Reyes Pablo y Federica de Grecia. Por cierto, es importante subrayar la actitud de cariño y consuelo de la Reina Letizia hacia doña Sofía, de la que estuvo muy pendiente a la hora del entierro en Tatoi, tratando de apoyar a la madre de su marido. Fueron unos gestos muy evidentes que cierran definitivamente el recuerdo del choque que se produjo entre ellas en la puerta de la catedral de Palma, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo y se reprodujeron en cientos de publicaciones.

Las hermanas del depuesto monarca griego han asistido este jueves al tercer oficio religioso que la religión ortodoxa dicta en el caso de la muerte de uno de sus fieles y que se ha celebrado en Tatoi, en cuyo terreno están enterrados todos los miembros de la dinastía griega, desde el primer rey, Jorge I, al último, Constantino II. Aunque el Gobierno griego no aceptó que el funeral del depuesto monarca tuviera carácter oficial ni de Estado, sí han colaborado en que los integrantes de la Familia Grecia pudieran organizar el oficio religioso sin poner trabas para su celebración. Una ceremonia que organizaron de forma perfecta ellos mismos con pocas ayudas externas, salvo algún apoyo en el tema protocolario por parte del departamento correspondiente del Palacio de la Zarzuela.

Una noticia que también ha trascendido es que la actual Ministra de Cultura griega está muy implicada en la rehabilitación del Palacio de Tatoi, que están restaurando con gran interés en que se pueda visitar en el futuro y la gente que acuda vea como eran las distintas estancias en las que la Familia Real griega desarrollaba su vida. Afortunadamente, se han conservado los muebles, adornos, vajillas y objetos de todo tipo en grandes contenedores, que se colocarán donde estaban antes, así como los carruajes que utilizaron los miembros de la dinastía de los Grecia.