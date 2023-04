Francina Armengol lleva ocho años gobernando esta comunidad autónoma a base de eslóganes y titulares que topan con la realidad de su gestión, puesto que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Un gobierno es transparente por sus hechos y no por sus palabras, desde que se tuvo conocimiento hace tres años del presunto caso de corrupción llamado caso Puertos, donde se ve salpicada claramente Armengol, nadie del Ejecutivo ni la propia presidenta se han dignado a fecha de hoy a dar las más mínimas explicaciones a los ciudadanos.

En los whatsapps que figuran en el sumario del caso Puertos, aparecidos en medios de comunicación, se observa que la presidenta del Govern mantenía un contacto directo con personas imputadas en el proceso o recientemente hemos sabido de la existencia de una serie de grabaciones de la Guardia Civil de conversaciones entre el exconseller socialista Josep Maria Costa y el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual de Torrella, en las que se dice que la presidenta «se moverá» para arreglar una de las concesiones.

Un gobierno transparente y una presidenta que nada tiene que esconder ya habría salido en el minuto uno a desmentir ciertas informaciones. Lo único que sabemos, tres años después, es el silencio de la señora Armengol o el «aquí no hay tema» del portavoz del Govern, Iago Negueruela. Es evidente que la estrategia del Govern de izquierdas no es la de un gobierno transparente, sino que es la de no hablar del asunto y pasar página, una actitud muy similar a la ya empleada en otros temas como el caso del Hat Bar o el de la explotación sexual de menores tuteladas.

Francamente, no me quiero imaginar cómo actuarían los partidos de izquierdas si este caso hubiese sido protagonizado por otro gobierno de diferente color político. Es bueno recordar que cuando Armengol era líder de la oposición entre 2011 y 2015, no había semana que no pidiese comparecencias o comisiones de investigación parlamentarias. Hoy y tras ocho años gobernando, hace justo lo contrario: se esconde y mantiene el silencio.

En conclusión, queridos lectores de OKDIARIO, Armengol lleva ocho años dando lecciones y sin aplicarse ninguna de ellas o, lo que es lo mismo, aplicándose aquello de consejos vendo que para mí no tengo. Aunque le queden menos de 50 días de estar en el Consolat, por respeto a la transparencia y por respeto a los ciudadanos de estas Islas debería dar explicaciones.