Alegría contra Azcón, López contra Ayuso

Pilar Alegría. Es sorprendente que una señora tan joven, tan ambiciosa y propensa al error acepte ser candidata a liderar el socialismo en su Aragón natal y lo haga de la mano digital de Pedro Sánchez que, se mire por donde se quiera, tiene fecha de caducidad como mandamás socialdemócrata (sic).

Mucho más sorprendente que lo haga contra la opinión del que hasta ahora ha sido su líder, Javier Lambán, quien, al parecer, ya ha cooptado un candidato, Darío Villagrasa, al que oponer a la ministra portavoz a la que escriben en fichas las respuestas que ofrece semanalmente en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Villagrasa ha sido claro y directo: «Voy a recuperar el PSOE». Quiere ello decir que al entender del candidato lambanista el PSOE está actualmente secuestrado.

Una u otro tendrán difícil bajar de la peana a Jorge Azcón, que en poco tiempo se ha convertido en un dirigente regional con vitola nacional y, de paso, ha situado a su tierra como gran epicentro inversor del país.

La sorpresa puede resultar aún mayor en el caso de Óscar López, conocido apparatchik en toda regla dentro del PSOE. Si su candidatura resultó uno de los mayores fiascos electorales en Castilla y León (Juan Vicente Herrera le metió casi veinte puntos) y también perdió las internas contra el propio Sánchez, tiene su aquel que ahora se preste ahora a cantar Burrito Sabanero para intentar descabalgar de Sol a la lideresa Díaz Ayuso.

En ambos casos la batalla puede resultar divertida si es que todo el sainete no resultara tan caro para el contribuyente. Porque, al fin y a la postre, todo se financia con dinero público.

La dama aragonesa (al menos tiene educación y buenas maneras) tiene una oportunidad de demostrar que tiene su propio valor político más allá de las gracietas de Pedro Sánchez. Cuenta con el favor añadido de tener protagonismo gratis a través de su pertenencia al Gobierno, si bien las distintas experiencias han demostrado que lo que llega de Madrid no siempre es bien acogido en los lugares de origen.

La ambición de López, el mismo que un día insistió en demostrar sus ancestros segovianos, se antoja aún más complicado. Ayuso no va a meterse debajo de la mesa por muchas invectivas que la dirijan. Parte de una mayoría absoluta y un liderazgo consolidado, cosa que no tiene su nuevo adversario que ha salido en tromba contando también con la teórica ventaja de ser ministro de un asunto que se estima no controla en demasía. Pudiera ser el penúltimo experimento sanchista por conquistar una plaza que siempre le fue esquiva.

Ni en política, ni en la vida, son buenas las obsesiones…