¿Acaso Sánchez no eleva el nivel de alerta para no sacar el Ejército a la calle?

Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO han expresado su asombro ante la negativa del Ministerio de Interior de no elevar el nivel de alerta antiterrorista -vigente desde hace más de ocho años- reforzado ahora con algunas «medidas complementarias» que consideran insuficientes. Y es que, a diferencia de otras naciones europeas, Grande-Marlaska sólo ha optado por reforzar algunos dispositivos en puntos especialmente sensibles. Y es que la activación del nivel 5 implicaría la alerta ante un «inminente atentado terrorista en suelo español o a intereses españoles en el exterior» y permitiría sacar al Ejército a las calles. La pregunta es obvia: ¿No será que la presencia de militares en puntos estratégicos no es del agrado de los socios de extrema izquierda y separatistas de Pedro Sánchez y por eso se mantiene el mismo nivel cuatro de alerta?

Por otra parte, los policías denuncian la falta de medios materiales con que cuentan para repeler un eventual atentado -falta de prendas básicas como chalecos antibalas, cascos o subfusiles- y avisan que sólo los militares cuentan con «las armas para contrarrestar un ataque terrorista». Italia, Francia, Suecia o Bélgica han elevado sus niveles de alerta hasta el grado máximo a raíz de los atentados registrados en la última semana, coincidiendo con la escalada bélica entre Israel y los terroristas palestinos. En España, la clasificación prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de activación. Actualmente estamos en el nivel cuatro -riesgo alto-, pero son muchas las voces dentro de la Policía que reclaman pasar a nivel 5, nunca activado desde que fue añadido a la escala en mayo de 2015, tras los atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia. Según Interior, el nivel cuatro ya contempla la activación de determinadas unidades especiales, el refuerzo de dispositivos de protección y la vigilancia sobre infraestructuras críticas.

Cabe esperar que el Gobierno no haga depender la seguridad de los españoles de intereses partidarios, porque sería sencillamente indecente que no se aumente el nivel de alerta porque a los socios de Sánchez no les guste ver al Ejército en la calle.