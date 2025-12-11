El despertador inteligente con Alexa que te hace la vida más fácil ¡rebajado un 48%!

Quieres aprovechar la domótica en tu hogar, pero necesitas un dispositivo con el que controlarlo todo. ¿Por qué no aprovechas y te haces con uno que sirva de altavoz, despertador y mucho más? El Amazon Echo Spot te ofrece todo eso ya que sirve como reproductor de música, pantalla para ver contenido, despertador y mucho más gracias a las Skills de Alexa, y no te vas a poder resistir a él con ese precio de 48 € al que queda con esta oferta.

Es un despertador inteligente que va mucho más allá al ser compatible con Alexa. Es perfecto para cualquier hogar, sea grande, pequeño, con pocas o con muchas personas, ya que está diseñado para hacer la rutina diaria mucho más sencilla y entretenida.

Por qué lo recomendamos

Su pantalla se puede personalizar con un montón de temas y esferas diferentes.

El altavoz que tiene es sorprendentemente potente y da muy buena calidad de sonido para música.

Puedes usarlo como centro de domótica para controlar luces, enchufes y más.

Con las Skills de Alexa sus posibilidades se disparan.

Comprar en Amazon por ( 94,99 € ) 48,99 €

Amazon Echo Spot

Con el Amazon Echo Spot tienes que olvidarte de cómo son los despertadores, porque aunque funciona como tal, eso es solo la punta del iceberg. Con control táctil y totalmente integrado con Alexa, puedes pedirle la hora, que ponga música, que te dé los titulares del día o que incluso juegue contigo, y todo a viva voz. Es muy bueno para escuchar música, pero, sobre todo, para controlar otros dispositivos smart de tu hogar y convertirlo en un centro de domótica. De hecho, puedes programar rutinas de luces y diferentes aparatos para que se automaticen bajo tus órdenes o diferentes horas del día. Te puede hacer la vida mucho más fácil, por eso es mucho más que un despertador con pantalla.

Dadas sus funciones, es un despertador inteligente perfecto para cualquier casa. Tanto si lo quieres para escuchar música, hacer la lista de la compra o controlar tus luces, te va a satisfacer.

Esto opinan quienes lo tienen

Más de 15.000 valoraciones en Amazon y una media de 4,5 sobre 5. Desde luego, quienes tienen el Echo Spot están contentos con él, sobre todo por su diseño y sus posibilidades. Aquí puedes leer algunas reseñas:

«Es compacto, elegante y queda genial como despertador en la mesilla. La pantalla se ve muy bien, incluso con poca luz, y puedes elegir entre varios estilos de reloj.»

«Muy practico, bonito y facil de instalar y usar. Genial como despertador, altavoz y asistente. Funciona a la perfeccion.»

«En oferta es una excelente opción. Tienes un reloj de mesa estético y funcional con Alexa.»

Si aprovechas esta oferta, además de más barato, lo recibirás más pronto. De hecho, si tienes cuenta de Amazon Prime, lo tendrás en casa en 24 horas sin tener que pagar gastos de envío. ¡Aprovecha!

