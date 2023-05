Esta plancha de vapor de la marca Russell Hobbs es muy potente ¡y está casi a mitad de precio!

No hay nada peor que toparse con una arruga difícil en una prenda con tejidos delicados, y mucho más cuando se trata de una de tus prendas favoritas. Aunque digan que las arrugas se llevan, no hay nada peor para tu look que mostrar un aspecto poco cuidado por su culpa. Acabar con ellas requiere planchar, y lo cierto es que puede ser una tarea bastante tediosa, salvo que cuentes con una plancha de calidad. Planchas como las que hay en el catálogo de Russell Hobbs, profesionales en electrodomésticos que te van a dar la oportunidad clave para planchar mejor y más fácil que nunca.

¿Cómo? Con un ofertón en esta Plancha de vapor Russell Hobbs que te traemos. El modelo Power Steam Ultra tiene un descuento del 49% por tiempo limitado en Amazon. Está rebajado casi a mitad de precio para que puedas hacerte con ella por menos de 45 €. Dada su potencia y versatilidad, que esté a un precio como este es una oportunidad realmente única. Y, si no te lo crees, solo tienes que seguir leyendo, porque te lo vamos a contar todo sobre ella.

Comprar en Amazon por ( 88,99 € ) 44,99 €

Lo primero que hay que destacar de la Plancha de vapor Russell Hobbs es su elegante diseño. Hecha en tonos metalizados y color negro, destila una elegancia que es marca de la casa. Lo mejor no es solo que luzca bien, es que funciona realmente bien. Sin ir más lejos, tiene una potencia de 3100 W con la que alcanza la temperatura que desees en tiempo récord, ideal para acabar hasta con las arrugas más resistentes.

No solo da calor, también cuida las prendas gracias a su suela cerámica ideal para los tejidos más delicados. Por otra parte, tiene un golpe de vapor que alcanza los 210 g y un flujo de vapor continuo de 70 g, aunque también se puede usar para planchar en seco sin problemas. Y no te preocupes por el agua que tenga dentro, ya que cuenta con un sistema antigoteo que funciona a la perfección.

Dejando todo esto a un lado, su depósito de agua tiene una capacidad de 350 mililitros y, para evitar problemas de mantenimiento, dispone de una función antical y de autolimpieza que evita los sedimentos y te avisa cuando necesita un cambio para que sus conductos no se atoren nunca. En definitiva, tiene funciones prémium que convierten el planchado en algo muy sencillo y, además, baratísimo. ¡Con esta oferta cuesta solo 44,99 €!

