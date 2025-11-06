Con este patinete eléctrico te moverás mejor por ciudad: está homologado por la DGT y rebajado 100 €

¿Pensando en abandonar la moto para usar un patinete eléctrico? Lo cierto es que es una muy buena opción para moverse por ciudad, y ofertas como la del Patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced lo dejan aún más claro. Este pequeño scooter, con más de 30 km de autonomía, varios modos de potencia y homologado por la DGT, te puede llevar a donde quieras y está rebajado a solo 299 € en Worten.

Más seguro que la mayoría tanto por su doble freno como por su suspensión trasera, es un patinete eléctrico pensado para moverse por ciudad cumpliendo con la normativa, y para hacerlo incluso aunque haya cuestas o suelos complicados. Es justo lo que necesitas.

Por qué lo recomendamos

Aguanta hasta 38 km de funcionamiento con solo una carga.

El motor de 500 W puede con pendientes inclinadas sin ningún problema.

Tiene ruedas antipinchazos de 10″, suspensión trasera regulable y frenos de disco y ABS. Es seguro y muy estable.

Incluye luces LED traseras y delanteras para una mayor visibilidad, fundamental para ser homologado por la DGT.

Comprar en Worten por ( 399,99 € ) 299,99 €

Patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced

Contar con una suspensión trasera ajustable no es algo de lo que puedan presumir todos los patinetes, pero el Patinete eléctrico Olsson Fresh Advanced sí que puede. Este modelo no se resiente cuando hay baches o suelos irregulares, manteniendo siempre un rendimiento y velocidad constantes vayas por donde vayas, incluso en cuestas pronunciadas. Está homologado por la DGT, por lo que podrás usarlo sin problemas, e incluye varios modos pensados para cada tipo de trayecto: ¿quieres ahorrar? Modo Eco, ¿vas a hacer un camino largo? Modo Confort, ¿quieres potencia? Modo Sport, ¿hay mucha gente por medio? Modo Peatón que lo limita a 5 km/h. Se adapta a todo, incluso a la conducción nocturna, gracias a sus luces LED delantera y trasera.

Es un patinete eléctrico pensado para que circules de forma mucho más ligera, segura y sostenible. De hecho, vas a poder usarlo sin problemas por ciudad, aunque vivas en un sitio con muchas calles empedradas.

Esto opinan quienes lo tienen

Como podrás ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación, los usuarios de este patinete eléctrico están sosprendidos con la calidad de sus materiales, su autonomía y su potencia:

«Patinete con buen diseño y materiales de calidad. Lo cierto es que ha superado mis expectativas.»

«Buena duración de batería y buen tamaño de ruedas. La verdad es que lo recomiendo.»

«Menos las ruedas, que son macizas y antipinchazos (por lo cual tiembla en calles muy rogosas), por lo demás es perfeecto.»

Comprar en Worten por ( 399,99 € ) 299,99 €

Junto con este descuento del 25%, Worten ofrece un envío exprés en solo 24 horas por 6,99 € y también incluye la devolución gratuita en un plazo de dos meses tras la compra.

