La aspiradora sin cable de AEG que detecta el suelo y aguanta hasta 90 minutos ahora tiene más de 250 € de descuento

Tu casa se llena rápidamente de pelos de tu perro, tienes alfombras y te cuesta horrores mantener los suelos limpios. En definitiva, necesitas una buena aspiradora, y pocas opciones hay tan buenas como la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000. Esta propuesta de AEG viene con base de autovaciado, un curioso sistema de limpieza de cabezal que funciona con un pedal y una tecnología con la que ajusta automáticamente la potencia en función del suelo. Algo que suena bien, pero que suena aún mejor cuando sabes que tiene 250 € de descuento y una rebaja adicional del 15% con el cupón AEGDAYS.

La aspiradora perfecta para casas grandes por sus 90 minutos de autonomía, como también para hogares con mascota. Te va a enamorar.

Por qué te la recomendamos

La estación de vaciado automático la deja como nueva y aguanta hasta 8 semanas sin recambios.

El Brush Roll Clean limpia el cepillo con solo presionar un pedal, evitando enredos por el pelo de tu mascota.

La autonomía aguanta hasta 90 minutos de uso, una pasada.

Su modo Auto detecta solo el tipo de suelo y ajusta la potencia sin que hagas nada.

Comprar en AEG por ( 699 € ) 449 €

Aspiradora sin cable AEG Animal 8000

Sin duda, lo mejor de la Aspiradora sin cable AEG Animal 8000 es su estación de vaciado automático. No solo deja la aspiradora como nueva tras cada limpieza, también aguanta hasta 8 semanas sin que hagas nada, y por supuesto sirve como base de carga para el aspirador, con lo que ahorras un buen espacio al acoplarla. Luego, la aspiradora en sí te va a convencer desde el minuto cero. Tiene un modo Auto que ajusta la potencia según el tipo de superficie y optimiza la batería, pudiendo limpiar hasta 132 metros cuadrados sin tener que cargar, y luego es capaz de absorber hasta el 99% del polvo con una sola pasada. Luego tiene accesorios como el PetPro+ para pelo de mascotas, la tecnología Brush Roll Clean con pedal para limpiar el cepillo y el cabezal LED DustSpotter para iluminar el suelo. Te lo pone muy fácil.

Tengas o no mascotas en casa, tengas o no una casa grande de varias plantas o un pequeño piso, este aspirador es perfecto para ti. La limpieza va a ser un paseo con ella.

¿Qué opinan quienes lo tienen ya en casa?

Los usuarios están contentísimos con este aspirador sobre todo por su potencia y su batería, además de por lo bien que va con el pelo de mascota. Puedes leer algunas reseñas reales de usuarios a continuación:

«Este aspirador superó mis expectativas, por lo que lo recomiendo ampliamente.»

«Mientras buscábamos una aspiradora nueva, nos topamos con el modelo inalámbrico de AEG. Habíamos tenido otras aspiradoras de grandes marcas, pero esta nos convenció por completo.»

«Llevamos usando esta aspiradora unas semanas y ¡nos encanta! La duración de la batería, la potencia de succión, la variedad de cepillos y el mecanismo de limpieza: todo es perfecto.»

En AEG, además del servicio de entrega a domicilio gratuito, tienes también posibilidad de devolver el producto en 30 días sin coste adicional, retirada y reciclaje del antiguo gratis y, si usas el cupón AEGDAYS, un descuento del 15% adicional.

