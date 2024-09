Amazon tira la casa por la ventana y rebaja una de las mejores planchas de pelo profesionales de ghd: tiene un descuento de 77€

Te gusta experimentar con tus looks sin tener que salir de casa. Por eso, has decidido que es el momento de decir adiós a tu antigua plancha de pelo para comprar un modelo profesional… y te has topado con unos precios imposibles. Por suerte para ti, la marca ghd, especialistas en cuidado del cabello con más de 400 premios de belleza, está celebrando unas ofertas con las que vas a poder conseguir una de las mejores planchas para el pelo profesionales a un precio increíble.

Y es que, en Amazon, tienes la oportunidad de comprar la Plancha de pelo profesional ghd Gold con un descuento del 33%. Este modelo, que es uno de los más buscados de la tienda online, está rebajado 77 € por tiempo limitado. Ahora te lo puedes llevar a casa por menos de 153 €, cuando lo habitual es que cueste cerca de los 230 €. ¿Vale la pena por ese precio? Por supuesto que sí, pero sigue leyendo para entender por qué.

Comprar en Amazon por ( 229 € ) 152,99 €

La Plancha de pelo profesional ghd Gold es una herramienta digna de peluqueros profesionales. Hace uso de la tecnología Dual-Zone, con dos sensores de nueva generación ubicados en cada placa, para controlar la temperatura con precisión desde la raíz a las puntas del cabello. De este modo, mantiene siempre la temperatura perfecta para garantizar un peinado sano y uniforme, un resultado impecable moldeando tu cabello sin dañarlo ni un ápice.

El diseño de la ghd Gold se caracteriza por su barril redondeado y ligero, que le confiere una versatilidad impresionante a la hora de crear diferentes estilos, desde rizos voluminosos hasta ondas suaves o alisados impecables. Las placas son suaves, contorneadas y basculantes, facilitando un deslizamiento de lo más fácil y sin esfuerzo con el que se reduce el encrespamiento y se genera un brillo extra en el cabello. Además, si tienes prisa, la plancha esta lista para usar en tan solo 25 segundos. Es una opción perfecta para ocasiones de urgencia.

Comprar en Amazon por ( 229 € ) 152,99 €

Además de esto, cuenta con una función de suspensión automática con la que se apaga tras 30 minutos de inactividad, reforzando su seguridad. También tiene un cable giratorio de 2,7 metros de longitud que da total libertad de movimiento a la hora de peinarte, y un protector de placas resistente al calor que facilita su almacenamiento y transporte, sin necesidad de esperar a que se enfríe.

En definitiva, ghd ha hecho gala de su maestría y justificado los más de 450 premios de belleza recolectados a lo largo de estos años con una plancha para el pelo profesional y avanzada. Aprovecha y hazte con ella ahora que está rebajada a 152,99 €. ¡Es un precio único!

Política comercial okshopping