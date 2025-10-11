El Tren de la Fresa: un viaje cultural al pasado desde el corazón de Madrid

El tren de la Fresa, desde su inauguración en 1984, se ha consolidado como una de las experiencias culturales y turísticas más emblemáticas de la Comunidad. Este histórico tren, que realiza su recorrido durante los fines de semana de primavera y otoño, ofrece a los viajeros la posibilidad de trasladarse en el tiempo para revivir la ruta del primer ferrocarril madrileño, con el propósito de conectar la capital con el Palacio Real de Aranjuez.

Permitiendo así que los pasajeros disfrutar de un viaje singular que combina patrimonio, ocio y cultura.

Un recorrido que te traslada en el tiempo

En Madrid-Delicias (la antigua estación), los pasajeros son recibidos por actores que recrearan el ambiente de la época, convirtiendo la experiencia en una inmersión histórica que busca transportarte al siglo XIX a través de la narración de los orígenes del ferrocarril y la relación entre Madrid-Aranjuez.

A bordo del tren, el viajero se acomodará en coches que han sido restaurados para mantener su aspecto original y, a lo largo del trayecto, los actores relatan curiosidades y anécdotas de los primeros años del ferrocarril y de la vida en Aranjuez.

Una vez terminado el viaje, pueden disfrutar de una completa jornada en Aranjuez con paseos por los jardines del Príncipe y la Isla, visitas al Palacio Real, Museo de Falúas, etc. El broche final llega con la degustación del famoso fresón de Aranjuez, un símbolo local que da nombre al tren.

Historia sobre raíles

Miles de personas han logrado disfrutar de esta experiencia llena de educación, entretenimiento y patrimonio. Su continuidad muestra que no solo hay interés del público, sino el compromiso de las instituciones que lo hacen posible cada año.

El Tren de la Fresa forma parte de la propuesta turística “Trenes Patrimonio Mundial de Madrid”, que promueve una forma distinta de conocer las tres ciudades madrileñas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO: Aranjuez, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial. De esta manera, el proyecto contribuye a la difusión del patrimonio cultural y al fortalecimiento del turismo sostenible en la región.

Un símbolo del turismo

El Tren de la Fresa se ha consolidado como un símbolo del turismo cultural en Madrid. Creciendo en su legado como una de las experiencias más auténticas y recomendables para quienes buscan una actividad diferente en Madrid, contemplando, viajando y saboreando historia.