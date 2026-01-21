Mag Lari llega con un show donde nada sale como se espera

En el escenario del Teatro Marquina no todo funciona como debería. O al menos eso parece. Esa es la base de “Strafalari”, el espectáculo con el que Mag Lari se instala en la cartelera madrileña con una propuesta que mezcla magia, humor y una buena dosis de descontrol aparente.

Un espectáculo que juega con el error

Desde el primer minuto queda claro que aquí no hay solemnidad ni números encadenados de forma impecable. Mag Lari juega con el error, con la interrupción y con la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Y, precisamente por eso, el público se mantiene atento, expectante y, sobre todo, cómplice.

Magia sin manual de instrucciones

“Strafalari” no es un espectáculo de magia al uso. Los trucos aparecen, sí, pero no siempre como se esperan. A veces se interrumpen, otras se desvían y en muchas ocasiones sirven como excusa para provocar la risa o una reacción inesperada en la sala. El humor atraviesa toda la función y marca el ritmo de un show que avanza sin corsé y sin miedo al silencio o a la improvisación.

El público como parte del juego

Uno de los elementos clave del espectáculo es la relación directa con el público. Las miradas, los comentarios lanzados desde el escenario y las respuestas espontáneas de los espectadores se integran en el desarrollo de la función. No hay una cuarta pared clara y cada representación acaba siendo distinta, condicionada por lo que ocurre en la sala esa noche.

El Teatro Marquina, un aliado natural

El Teatro Marquina aporta el contexto perfecto para este tipo de propuesta. La cercanía del espacio permite que cada gesto se perciba de forma clara y que la interacción fluya con naturalidad. El teatro no actúa solo como escenario, sino como parte activa de un espectáculo que necesita respuesta inmediata para funcionar.

Un estilo reconocible

Mag Lari, con una trayectoria consolidada en escenarios de todo el país, se muestra aquí fiel a su estilo. Se ríe de sí mismo, se adelanta al fallo y convierte lo imprevisto en motor del show. La magia no se presenta como un ejercicio de perfección, sino como un juego compartido en el que el público sabe que algo puede torcerse en cualquier momento.

Un plan para desconectar

“Strafalari” se presenta así como un plan pensado para desconectar sin grandes expectativas. No exige conocimientos previos ni una actitud concreta. Basta con sentarse, aceptar el juego y dejar que el espectáculo avance por caminos poco previsibles. Un show que demuestra que, a veces, cuando nada sale según lo previsto, es cuando mejor funcionan las cosas.

