Dónde comprar maquillaje de Halloween en Madrid

Se acerca la noche más terrorífica del año y Madrid ya se prepara para llenarse de disfraces, sangre falsa y personajes salidos de otra dimensión. Si quieres dar miedo el secreto está en un buen maquillaje de Halloween. No vale cualquier producto: hay que buscar calidad, seguridad para la piel y, a ser posible, asesoramiento profesional.

La capital cuenta con varias tiendas que siguen abiertas y son auténticos templos de la caracterización. Desde clásicos de toda la vida hasta grandes superficies, aquí repasamos dónde encontrar todo lo necesario para convertir tu disfraz en un espectáculo.

Kryolan City

Hablar de maquillaje profesional es hablar de Kryolan. Su tienda de la calle Libertad, en pleno barrio de Chueca, se llena estos días de clientes que buscan pinturas al agua, prótesis, látex líquido o la mítica línea Dermacolor, que aguanta lo que le echen.

No solo venden productos: también asesoran. Si lo que quieres es recrear una herida creíble o un rostro espectral, sus expertos te guiarán paso a paso. El horario es cómodo, abren de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, además del sábado por la mañana, aunque conviene ir con tiempo porque en estas fechas se forman colas.

Harpo

En Malasaña, muy cerca de Gran Vía, está Harpo. Su nombre es casi mítico en el mundo de la caracterización. Desde hace décadas abastece a compañías teatrales, escuelas de cine y particulares que quieren un plus de realismo en sus disfraces.

Aquí se encuentra todo lo necesario para un maquillaje de Halloween de impacto: sangre en distintos tonos, adhesivos, kits de iniciación y pigmentos de alta cobertura. El ambiente del local respira oficio, y los dependientes saben de lo que hablan. Si no tienes claro qué comprar, te aconsejan según el efecto que quieras lograr.

Linecolours

La tercera parada está en Argüelles. En Linecolours el maquillaje no se queda solo en la pintura: aquí puedes completar tu look con dentaduras de vampiro, prótesis dentales, heridas prefabricadas, barbas postizas o pelucas de todo tipo.

La tienda es muy frecuentada por estudiantes de interpretación y aficionados al cosplay, pero en Halloween se convierte en punto de peregrinación. Su horario es algo más reducido, de lunes a viernes hasta las seis de la tarde, por lo que conviene organizarse bien si quieres hacerte con sus accesorios más demandados.

Sephora, el plan B

No todo el mundo busca un maquillaje tan técnico. Quienes prefieren looks más sencillos tienen a mano las grandes superficies. Sephora ofrece sombras pigmentadas, labiales oscuros y delineadores que aguantan horas. En El Corte Inglés, las marcas de cosmética más conocidas proponen bases resistentes, correctores potentes y paletas perfectas para dar un aire siniestro sin complicarse demasiado.

El detalle que marca la diferencia

Un disfraz puede estar bien, pero lo que lo eleva es el maquillaje. Y ese toque suele venir de los accesorios: sangre falsa que no mancha demasiado, pestañas teatrales, cicatrices de silicona o una buena peluca. Con una combinación de productos de Kryolan, un kit de FX de Harpo y los complementos de Linecolours, el resultado está garantizado.

Los expertos aconsejan probarlo todo antes de la gran noche, para evitar sorpresas y, sobre todo, para comprobar que la piel lo tolera bien. Un truco útil es ensayar el look unos días antes: el 31 solo habrá que repetirlo sin improvisar.

Una ruta de terror por Madrid

Para quienes quieran ir a lo seguro, una ruta posible es empezar en Kryolan para la base de maquillaje, seguir por Harpo en busca de sangre falsa y adhesivos, y terminar en Linecolours con una peluca o unas cicatrices de impacto. Si sobra tiempo, un paseo por Sephora o El Corte Inglés remata el conjunto con un labial o unas sombras llamativas.

Madrid ofrece más opciones de las que parece para quienes quieren dejarse llevar por la creatividad. Con un buen maquillaje de Halloween se puede pasar de un simple disfraz a una auténtica transformación. Y lo mejor es que todas estas tiendas están abiertas y listas para recibir a quienes quieran convertirse en zombies, brujas, vampiros o criaturas imposibles.

