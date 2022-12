No es una depresión al uso, si no un estado de tristeza que pasa cuando hay fiestas. En este caso, debes saber los motivos por los que sientes tristeza cuando llega la Navidad, puesto que no eres el único: un 44% de la población padece síntomas de ansiedad, depresión o tristeza en la época navideña, según la relata la OMS.

Es verdad que este sentimiento se ve más arraigado y lo sufren más todos aquellos que ya de por sí están pasando una depresión y entonces lo pasan peor estos días.

Los motivos por los que sientes tristeza cuando llega la Navidad

Estacional

Aunque no deja de ser un problema, los expertos nombran a esta tristeza como algo estacional. De hecho les sucede a muchas personas al inicio del otoño y en especial en el cambio de hora, cuando los días son más cortos y enseguida se hace de noche.

Por tanto no tendríamos que preocuparnos si no es algo que se extienda en el tiempo, pero sí ver los diversos grados de tristeza que se producen en estos momentos.

Los recuerdos del pasado

Hay muchas personas que tienen este sentimiento de agonía y tristeza simplemente porque tienen buenos recuerdos del pasado que ahora saben que no recuperarán. Sea por lo que sea, la muerte de un ser querido o estar atravesando en la actualidad malos momentos son factores clave para sentirse así.

No alcanzar los objetivos de final de año

Durante estas épocas se suele hacer balance del año y algunas personas se sienten frustradas por no haber conseguido aquellos objetivos fijados.

Días de alta sociabilidad

Regalos, familia, ser el mejor, tener lo mejor, sociabilidad con mucha gente… hay de todo y muchos acaban con una fatiga emocional importante lejos de lo que realmente representan estas fiestas. La ansiedad es continua y rechazan verse con mucha gente porque no les gusta y les supone un estrés.

Cómo solucionarlo