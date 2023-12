Ideas para decorar el árbol de Navidad de forma elegante

Decorar un árbol de Navidad no siempre es una tarea fácil y hay varios estilos que podemos seguir a la hora de vestir este elemento clave en unas fechas señaladas de final de año. El complemento navideño que no puede faltar tiene que tener sus adornos, cintas e incluso luces de Navidad junto a él, pero no podemos dejar de lado la elegancia, que es prioritaria en muchos casos para que el abeto –normalmente artificial– cumpla su cometido como elemento de decoración en nuestra casa.

Hay muchas familias, como también empresas, que optan por una decoración de Navidad basada principalmente en la elegancia, con esta prioridad a la hora de decorar puertas, ventanas y, por supuesto, el árbol de Navidad. Para todos ellos van estos consejos de decoración navideña, que no tendrán un colorido dispar, ni tampoco una muestra exagerada de accesorios para el árbol, si no más bien realizada de manera discreta y delicada para que todo quede bajo un orden sin perder en ningún momento la mencionada elegancia.

Cómo decorar el árbol de Navidad de manera elegante

Colores de los adornos

Lo primero será optar por una elección de colores para los adornos de nuestro árbol de Navidad, y estos deben atender a una paleta de colores clásica y elegante, en la que pueden destacar el blanco y los colores plata y oro, además de algún detalle en negro, que puede eclipsar con el color verde oscuro del árbol, pero aporta sobriedad a la decoración. Mantener una gama de colores cohesiva dará al árbol un aspecto más sofisticado.

Las luces de Navidad

Optaremos por luces que sean blancas o doradas, para crear una sensación de brillo, aunque suave y atemporal en el árbol. Evitaremos luces demasiado potentes y optaremos por luces LED en parpadeo, sin mucho brillo, para añadir un toque especial a la decoración de Navidad en nuestro abeto.

Bolas de cristal o transparentes

Junto a los adornos en los colores, discretos y elegantes, que hemos destacado con anterioridad, una buena idea para decorar el árbol de Navidad en este año 2023 pueden ser las bolas de cristal o de color transparente, que dan un aspecto elegante y que no destacan en demasía al no tener color per se. Importante no pasarnos en la cantidad y combinar con los colores blanco, dorado, plata y negro.

Cintas y lazos de seda

Las cintas también son muy habituales a la hora de decorar el árbol de Navidad y podemos utilizar un material con sobrada elegancia como la seda, que en colores coordinados con el resto del entramado decorativo pueden dar una sensación refinada mayor si cabe a nuestro árbol. Se recomiendan lazos bien montados y de tamaño considerable, aunque sin pasarse, para dar sensación de opulencia.

Elementos naturales

Las piñas, muchas veces teñidas de dorado, ramas de abeto real o pétalos de rosas secas pueden dar un toque diferente a nuestro árbol de Navidad, sin perder por el camino un ápice de elegancia en su montaje y decoración. Asimismo, podemos adjuntar algún toque personal distintivo de la familia siempre y cuando no sea demasiado destacado en tamaño y colores con respecto al resto de elementos decorativos del árbol.