Todo sobre el árbol de Navidad de Rockefeller Center, el más famoso de Nueva York

El árbol de Rockefeller Center es uno de los símbolos indiscutibles de la Navidad en Nueva York (Estados Unidos), una verdadera institución, y su iluminación es un evento mundialmente conocido. Probablemente, este abeto sea el más conocido y más visitado del mundo, el cual enciende sus luces el próximo 4 de diciembre.

Este año, Rockefeller Center ya anunció, a través de su cuenta de Instagram, que el árbol ha sido elegido y que pronto «estará listo para decorar la plaza y celebrar la Navidad 2024 y el Año Nuevo 2025». El árbol de este viene desde West Stockbridge, Massachusetts (Estados Unidos), y representa una ocasión especial, ya que es el primer árbol proveniente de este estado en adornar Rockefeller Center desde 1959.

The countdown to the 2024 Rockefeller Center Tree Lighting Ceremony begins! Where will you be watching from on December 4? pic.twitter.com/nHa7awr2LT

— Rockefeller Center (@rockcenternyc) November 25, 2024