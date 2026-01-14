Ni peces ni pollos: el animal de granja que más se cría en todo el mundo supera los 230.000 millones y nadie lo adivina

Si pensamos en ganadería intensiva, lo primero que se nos viene a la cabeza son grandes granjas de vacas, cerdos o pollos. Sin embargo, el animal que más se cría está mucho más cerca del mar que de las praderas. Por increíble que parezca, son las gambas.

Las gambas son un clásico de la gastronomía española y mundial y siempre estamos buscando recetas para cocinarlas mejor. Pero en esta ocasión han llamado la atención por otro motivo: el 51% de todos los animales criados en granjas son, concretamente, langostinos.

El dato lo ha compartido en su cuenta de Instagram el ingeniero y divulgador Kiko Llaneras (@kikollan). En cifras absolutas, hablamos de unos 230.000 millones de ejemplares vivos en sistemas de acuicultura en todo el mundo.

Más de la mitad de los animales criados en granjas son gambas

Es decir, el 51% de todos los animales de granja.

Para ponerlo en contexto, los peces representan el 23%, los insectos el 19% y los pollos apenas el 7%. Aunque siempre vemos a la vaca y al pollo como sinónimo de granja, no llegan ni al 1% del total. Hay más gambas en granjas que todos los mamíferos y aves juntos.

El motivo es que la acuicultura ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas. Gracias a ella, se ha reducido la presión sobre la pesca salvaje y se han popularizado productos como la lubina, la dorada, los mejillones, las ostras y, sobre todo, los langostinos.

Las dos especies de animal que dominan el rebaño acuático mundial

Aunque existen múltiples especies de gambas, la producción mundial se concentra casi por completo en dos: el Litopenaeus vannamei (langostino vannamei) y el Penaeus monodon (langostino tigre). Entre ambas suman alrededor del 90% de los langostinos criados en granjas.

Según ha explicado Andrés Jiménez Zorrilla, cofundador del Shrimp Welfare Project, en Asterisk Mag, esta cifra convierte a las gambas en el mayor rebaño de animales en cautividad del planeta. Muy por encima de los 790 millones de cerdos, los 4.330 millones de pollos o los 1.550 millones de vacas.

Si hablamos de gambas sacrificadas al año para consumo humano, el número es todavía más increíble: 440.000 millones. El motivo es que su ciclo de vida es corto y se preparan con sólo seis meses de vida.

¿Hay que proteger el bienestar animal en casos como el de las gambas?

En España hemos visto debates muy interesantes sobre las leyes de bienestar animal, pero en el caso de especies tan pequeñas y que no conviven con nosotros, la realidad es más confusa.

Durante años se creyó que las gambas no sentían dolor. Sin embargo, un informe encargado por el Gobierno del Reino Unido concluyó que los decápodos (gambas, langostas y cangrejos) muestran signos claros de sensibilidad y capacidad de sufrimiento.

En muchas granjas, los langostinos viven hacinados, con problemas de calidad del agua y altas tasas de mortalidad. En algunos sistemas, muere hasta el 30% de la población antes de llegar al mercado.