Los cazadores no dan crédito: en esta localidad de Madrid pagan 150.000 euros por capturar conejos, cotorras y palomas

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha sacado a licitación un contrato de hasta 150.000 euros para la captura de conejos, gansos del Nilo, cotorras y palomas en parques, jardines y otros espacios públicos de la ciudad. Según recoge la memoria justificativa del contrato, el objetivo es evitar «riesgos sanitarios y de seguridad», además de «garantizar la salubridad urbana y la convivencia vecinal».

Entre las actuaciones previstas de la empresa adjucataria figuran trabajos en nidos, capturas periódicas y la gestión posterior de los ejemplares. Por eso, la empresa deberá contar, además, con acuerdos con centros de recuperación o de cría en cautividad para trasladar a los animales capturados. Asimismo, deberá realizar un diagnóstico inicial para estimar el tamaño poblacional de cada especie, identificar los puntos más conflictivos y evaluar los riesgos asociados.

Control de conejos, palomas, cotorras y gansos del Nilo

Aunque el foco principal del contrato está puesto en conejos, palomas, cotorras y gansos del Nilo, el documento deja abierta la posibilidad de intervenir sobre cualquier otra especie silvestre que, en el futuro, pueda generar problemas similares. El Ayuntamiento subraya que se trata de «una herramienta flexible, diseñada para adaptarse a las necesidades cambiantes del entorno urbano»,

El ámbito de actuación del contrato abarca la totalidad del municipio de Torrejón de Ardoz. Durante toda la vigencia del servicio será de obligado cumplimiento la normativa estatal, autonómica y local en materia de fauna, biodiversidad, caza, sanidad animal, bienestar animal y transporte de animales, así como las ordenanzas municipales de medio ambiente, salubridad pública y contaminación acústica.

Al inicio del contrato, la empresa adjudicataria deberá realizar un diagnóstico de situación que se repetirá de forma anual. Este estudio incluirá el tamaño poblacional de cada especie, la identificación de las zonas con mayor densidad y un análisis de los factores que favorecen su presencia. La información deberá recogerse en bases de datos y cartografía digital.

Además, la empresa estará obligada a presentar informes mensuales detallando las capturas realizadas, los resultados obtenidos y las propuestas de ajuste de las actuaciones. Todos los animales capturados deberán ser gestionados conforme a la normativa vigente, priorizando su traslado a centros de recuperación, acogida o cría en cautividad, y recurriendo al sacrificio únicamente cuando no exista alternativa viable.

En el caso de las cotorras, el control se realizará en coordinación con los Agentes Medioambientales municipales. Las actuaciones se desarrollarán principalmente en espacios públicos, aunque podrán extenderse a recintos privados con autorización. Se contemplan trabajos en nidos y el control de ejemplares mediante carabinas de aire comprimido en zonas acotadas y seguras. Los animales capturados vivos serán gestionados conforme a la legislación de bienestar animal, mientras que los ejemplares abatidos se trasladarán a plantas autorizadas para la gestión de residuos de origen animal.

Respecto a los gansos del Nilo, el pliego señala que su presencia en el municipio es residual, pero establece medidas preventivas para evitar su expansión. Los ejemplares capturados vivos serán sometidos a eutanasia siguiendo los protocolos de bienestar animal y posteriormente trasladados a instalaciones autorizadas para la gestión de residuos.

El control de las palomas se basará principalmente en la captura mediante jaulas instaladas en azoteas de edificios públicos y privados, previo consentimiento. Este sistema se considera el más eficaz dada la forma en que estas aves utilizan el entorno urbano. Las jaulas se revisarán de manera periódica, se adaptarán a las características de cada zona y se trasladarán si no resultan efectivas. Además, la empresa adjudicataria deberá inspeccionar comunidades de vecinos que comuniquen problemas derivados de la presencia de palomas y emitir informes técnicos con propuestas de actuación.

En cuanto a los conejos, el servicio se prestará cuando el Ayuntamiento lo requiera y en las zonas que se indiquen. El método principal de captura será el uso de hurones y capillos, siempre con personal cualificado y la documentación cinegética correspondiente. Los animales capturados podrán ser trasladados a cotos autorizados, incluso en otras comunidades autónomas, siempre que se acredite su buen estado sanitario. Si esto no fuera posible, se procederá al sacrificio conforme a la normativa vigente.

El contrato establece una planificación orientativa de horas anuales para cada tipo de actuación, aunque estas podrán modificarse en función de la época del año, el ciclo biológico de las especies o circunstancias sobrevenidas. La empresa adjudicataria deberá contar con personal especializado, incluyendo un responsable técnico, un veterinario colegiado y operarios de campo con formación acreditada, así como con los medios materiales y vehículos necesarios para el transporte y manejo de los animales.

La duración del contrato será de tres años, desde enero de 2026 hasta diciembre de 2028, con posibilidad de una prórroga de un año adicional. El Ayuntamiento se reserva la supervisión del servicio y la imposición de sanciones en caso de incumplimientos, que podrán calificarse como leves, graves o muy graves, con multas económicas e incluso la resolución del contrato en los casos más graves.