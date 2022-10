Lionel Messi ha confesado a falta de poco más de mes y medio para que arranque Qatar 2022 que, seguramente, sea su última aparición en un Mundial. El delantero del PSG acudirá como capitán del Argentina a la cita, donde quiere restar favoritismo a su selección, aunque sí que considera que son uno de los equipos «candidatos» a llevarse el título, puesto que cuentan con «grupo muy armado y muy fuerte». Además, el astro llega en un gran estado de forma, tras superar los problemas de adaptación que tuvo en su primera temporada en París.

El atacante disputará su quinto Mundial y ha sido preguntado sobre la posibilidad de que sea el último. Pese a que está en un buen estado físico, ha confesado que no se ve en el próximo, que será en 2026 en Norteamérica. «Seguramente, sí lo sea. Me siento bien físicamente, puede hacer una pretemporada muy buena, que no la había hecho el año anterior. Empecé a entrenar tarde, a jugar sin ritmo, con el torneo ya empezado, después fui a la selección, cuando volví tuve una lesión y nunca terminé de arrancar», ha confesado.

Las ganas de Messi por estar en Qatar no pueden ser mayores, confesando que está «contando los días» para que empiece el torneo. «Hay un poco de ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir y sí, por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro el querer que nos vaya bien», ha revelado.

Sobre las posibilidades de Argentina en Qatar, Messi ha querido restarles favoritismo, aunque asegura que llegan en un gran estado: «Llegamos en un muy buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan especial un Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando».