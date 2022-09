El mejor defensa es Luis Enrique

«Creo que la línea más potente que tengo es la defensa, a diferencia de lo que pensáis vosotros. Defienden todo, desde los puntas hasta los medios, y para atacar es igual, el primero que lo hace es Unai Simón. Por mucho que se piense lo contrario, la línea más fuerte que tengo es esa». De esta manera tan contundente defendió Luis Enrique a su zaga horas antes de jugar un partido catalogado de final por el propio seleccionador ante Portugal. Después de recibir dos goles a balón parado contra Suiza, la línea de atrás fue la más criticada, pero el asturiano los ha blindado a todos en el enésimo ejercicio de defensa que hace desde que está al mando del combinado nacional.

Luis Enrique es como es para bien y para mal. Los de fuera le pueden amar o no querer tanto, pero los de dentro, los jugadores, están al cien por cien con un seleccionador que está sacando grandes resultados de un equipo que no cuenta con los talentos del pasado. Cosas de las generaciones. El vestuario confía ciegamente en el asturiano, que no tiene el más mínimo problema en defender a aquellos que son más criticados por uno motivo u otro. En algunos casos, a sabiendas de que más pronto que tarde va a dejar de contar con ellos, pero mientras pertenezcan al grupo los va a proteger.

Lo hizo en un pasado con David de Gea y Sergio Ramos. Del guardameta llegó a decir que era “uno de los mejores porteros a nivel mundial”. Luego, no le tembló el pulso para dejarle en el banquillo por Unai Simón y, después, dejar de llamarle. Pero eso sí, mientras era uno de los suyos le protegió ante todo. Otro que no recibió críticas, pero al que siempre ensalzó, fue el central, su capitán durante mucho tiempo. Más tarde, llegaron las lesiones y el camero no ha vuelto, por el momento, a vestir la camiseta de la Selección.

Más recientemente, Luis Enrique no ha dudado en defender a la defensa y al grupo en general. Si después de perder contra Suiza aseguró que nunca habían estado tan imprecisos en la primera mitad, en la rueda de prensa se corrigió a sí mismo. “Lancé un mensaje equivocado. He visto la primera parte y no fue tan mala. Fue más mérito de Suiza, que estuvo muy acertada. Nos faltó precisión en el último tercio, cerca de su área. Hay es donde estuvimos imprecisos, no atrás. No creo que vuelva a pasar, pero en fútbol puede ser. El problema es el nivel físico de Suiza, que es superior al de muchos. El error forma parte del fútbol”, aseguró. La familia del fútbol tiene un gran protector con el asturiano.