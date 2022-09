Luis Enrique: «Vamos a jugar contra Portugal como si fuesen los cuartos de final de Qatar»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Municipal de Braga a Portugal y España. El combinado nacional necesita ganar para clasificarse a la fase final de la Liga de Naciones. En la penúltima jornada, la Selección perdió 1-2 ante Suiza, mientras que los lusos golearon por 0-4 a la República Checa.

Cambios de Portugal

“Cambiarán tres o cuatro jugadores, pero los indiscutibles jugarán todos, seguro”.

Estilo de Portugal

“Siempre la hemos definido como una selección muy poderosa y con físico. Recientemente han ganado la Eurocopa y la Liga de Naciones. Siempre salen muy buenos jugadores. Es un poco como nosotros. Las categorías inferiores de España y la portuguesa son de las mejores del mundo. La diferencia de Portugal con nosotros es que tienen jugadores más hechos. Ojalá triunfemos las dos selecciones en este próximo Mundial”.

Una final

“Para nosotros esto es una final, necesitamos ganar este partido y así nos lo vamos a plantear. No vamos a especular nada. Es un escenario muy atractivo”.

Debates

“Esto es el fútbol profesional. Lo importante es que no vea dudas donde no quiero verlas. No hay partidos amistosos, aquí se juegan partidos oficiales contra equipos del mismo nivel. Todo está muy igualado. Estamos un cambio generacional. Hay siete jugadores de la Sub-21 que van con la Selección. Tenemos que mejorar, aceptar cada derrota como parte del proceso y ya veremos lo que conquistamos. En el fútbol profesional los resultados son lo más importante”.

El fútbol europeo

“Da igual lo que diga. Argentina y Brasil van a ser favoritas siempre. Son potencias. Si queréis favoritos, mirar la lista de la FIFA y esos son los favoritos”.

Partidos contra los grandes

“No tengo dudas de que vamos a competir. Tenemos tres precedentes recientes ante Portugal en los que hicimos tres buenos partidos, pero no pudimos ganar. Vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno y a partir de eso hay que defenderles muy bien”.

Delantero

“El que juegue de ‘9’ puede hacer lo mismo. Lo que cambia es que no es lo mismo un jugador que otro”.

Fase final

“Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar. A un partido en los que sólo nos vale ganar. No vamos a

Análisis ante Suiza

“El mensaje no era tan exacto. No fue tan mala primera parte, aunque fuimos imprecisos. También tendría que destacar el papel defensivo de Suiza. No hay ningún problema más allá de la motivación que tiene que tener el equipo para pensar en el siguiente partido y creer que tenemos opciones de ser campeones”.

Goles a balón parado

“No lo sé. Yo he tenido entrenadores que lo hacíamos cada día. Cuanto menos le mientes mejor. No trabajamos acciones a balón parado, las vemos en vídeo porque no tengo tiempo para eso”.

La defensa

“Creo que la línea más potente que tengo es la defensa, porque aquí no hay sólo una línea que defiende, sino todo el equipo. Al igual que aquí no ataca sólo uno”.

¿Qué faltó ante Suiza?

“Nos faltó la precisión en el último tercio. No atrás o en el medio, pero sí arriba. Espero que no vuelva a pasar. Siempre falta algo, pero si llegamos a ganar hubieseis dicho que tenemos muchos recursos”.

El equipo

“Vine al primer partido pensando una cosa, luego empecé a cambiar y al final hice lo que pensaba, que era sacar el mejor equipo. Ahora, preparo el equipo para jugar una final y voy a sacar el equipo que crea que es el mejor”.

Mensaje a la afición

“La respuesta la tienes dándote una vuelta por La Romareda. Lo que han conquistado los jugadores es el cariño de la Selección. Ojalá le pudiésemos garantizar que vamos a ganar el Mundial, pero que vamos a ir y vamos a competir seguro”.

El césped

“Nos dijeron que no podíamos pisar el césped. No está tan mal, pero cuando se pise no sé si se levantará. El estadio es bonito y espero que sea una gran noche de fútbol”.