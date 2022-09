El enfado de Sergio Ramos con Luis Enrique

Sergio Ramos está disgustado por su ausencia en las convocatorias de la selección española. Pese a que al fin ha encontrado la ansiada regularidad en su segunda temporada con el Paris Saint-Germain (PSG), aún sigue sin entrar en los planes de Luis Enrique Martínez. Lo que más molesta al ex capitán del Real Madrid es el motivo que le ha llegado desde la RFEF, según ha desvelado Eduardo Inda en su habitual sección de exclusivas en El Chiringuito de Jugones.

«La excusa de Luis Enrique sobre la no convocatoria de Ramos es porque está jugando con tres centrales en el PSG y cree que Sergio no da más de sí. El PSG juega así porque tiene a jugadores arriba que no defienden, como Messi, Mbappé, Neymar, Verratti y alguien tiene que defender. Sergio está en un estado sobresaliente. ¿Está peor Ramos que Guillamón, Diego Llorente, Pau Torres…? Creo que está tan bien como cualquiera de ellos», dijo Inda.

El director de OKDIARIO quiso dar contexto a la situación. «En marzo de 2021 Ramos fuerza para alcanzar la internacionalidad 180 y se lesiona y a Luis Enrique no le gustó eso. Sergio Ramos se podía haber lesionado igualmente. Desde entonces la relación es fría, no deteriorada, pero sí fría y Ramos está molesto por la actitud del seleccionador. No entiende que no vaya a la Selección», añadió en el programa de MEGA.

El periodista navarro incidió en que nadie se explica cómo Luis Enrique no le da una segunda oportunidad viendo el rendimiento de sus actuales centrales. «El sábado nuestros centrales estuvieron flojitos y el instinto criminal que tiene Ramos no lo tiene ningún central de la selección, ni Pau Torres ni Eric García. El PSG es un equipo de élite y lleva siendo titular toda la temporada. Hay todos los motivos para ir convocado. Es titular en uno de los grandes equipos a nivel mundial. El paralelismo más cercano que veo es lo que ocurrió con Luis Aragonés y Raúl. No le llevaba un poco por una cuestión de celos», zanjó.

El mejor Ramos ha vuelto

Después de una primera temporada en el PSG marcada por las lesiones, Sergio Ramos se ha consolidado como titular en el nuevo proyecto diseñado por Christophe Galtier, que acostumbra a emplear un sistema con tres centrales. Sin embargo, la selección española sigue fiel a su sistema de cuatro defensas, situación que topa con las aspiraciones del andaluz de volver al equipo nacional.

Para añadir más leña al fuego, España viene de encajar una sorprendente derrota en casa frente a Suiza (1-2) que disparó las dudas con la pareja de centrales, formada por Eric García y Pau Torres. El seleccionador ha salido al paso de las críticas a sus jugadores asegurando que la defensa es «la mejor línea» de su plantilla. Y mientras, Sergio Ramos viendo a la selección desde su casa.