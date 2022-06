Luis Enrique: «¿Eric García? Hay futbolistas que ponen cachondos a periodistas»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en Ginebra a Suiza y España. Tras sumar dos empates frente a Portugal y la República Checa, el combinado nacional está obligado a sumar los tres puntos para seguir optando al primer puesto del grupo.

Ansu Fati

“Me mantengo lo que dije. Mucho tacto y tranquilidad. Esto se toma como un premio. Mi opinión está mejorando en lo que es entrar en dinámica de entrenamientos y competición. Iremos poco a poco, no hay prisa. Su nivel y calidad están fuera de toda duda, pero es interesante ir poco a poco”.

Once

“Me han gustado la mayoría. Me suelo fiar en lo que veo en los entrenamientos. Esta es una competición muy corta, los primeros resultados no fueron los que esperábamos y es evidente que necesitamos puntuar. Pero ni yo sé qué voy a hacer. Tengo una idea que suelo cambiar”.

República Checa

“Me ha pasado lo mismo que contra Portugal. Uno está condicionado por lo que ha pasado en el terreno de juego y el resultado condiciona. Tras ver el partido me reafirmo en que fue un encuentro complicado, pero la Selección hizo más que el rival para ganar. No nos quejamos, pero hay una serie de parámetros que intentamos cumplir y eso se cumplió. Se puede mejorar y estoy contento de lo que vi, no del resultado”.

Eric García

«Si eres jugador de fútbol profesional tienes que estar preparado para todo y hay futbolistas que ponen cachondos a periodistas. Todas las situaciones son injustas porque ha cometido un error, pero hay algunos errores que gustan a determinados sectores y esto le va a hacer más fuerte, Eric es un jugador espectacular y mientras yo sea seleccionador seguirá viniendo a la selección. A cada uno le toca jugar un papel, el mío ya lo sé y el de Eric también. Si viera a dos o tres mejores en su posición no iría, pero como no los veo…».

Trabajo

“Yo que en teoría estoy descansado y mira. Esta es difícil, pero tengo un grupo tan especial que no he visto nada de apatía. Es un grupo muy fácil de llevar y elogiable al mil por mil. Es una competición muy atractiva. En septiembre poder estar en la fase final, siendo la primera que repite, es algo que nos estimula”.

Futuro de los jugadores

“No he notado nada. Si acaban contrato tienen suerte porque tienen la sartén por el mango. Yo en mi carrera sólo una vez tuve esa suerte. No sé quiénes son esos 10, pero veo a la gente muy concentrada”.

Suiza

“Contra la República Checa no merecieron perder, pero encajaron dos goles en saque de banda. Contra Portugal se adelantan, pero les anulan el gol y tienen problemas en situaciones de transición. Me gusta Suiza. La conocemos, está muy bien trabajada, sabe jugar, presiona y tiene un ritmo alto. Es una selección atractiva y creo que tiene una idea como la nuestra”.

Gavi

“Pedri sí se parece a Iniesta, pero es que a Gavi no le conocéis, os queda mucho por ver de él. Es un proyecto, hay que ir poco a poco, pero no veo ningún jugador del pasado que se le pueda asimilar. Ha habido mejores y peores”.

Presión tras pérdida

“Todos echan la culpa a Eric, pero para mí es el día que peor han presionado los delanteros. La presión arriba falló y cambió porque la línea de tres que atacamos la República Checa cambió a sus jugadores y nos despistó. Podríamos haber ganado, pero esto no va de cuando perdemos la culpa es de los defensores y cuando ganamos de que bien lo hacen los delanteros. Siempre se repite el mismo patrón, que es que todos tienen que estar bien. Desde el portero, donde sale el balón, hasta los delanteros. Ese es el mismo plan y, aunque es difícil, lo intentamos llevar a cabo”.

Conclusiones

“No ha venido nadie nuevo. Alguno que ha venido que llevaba tiempo como Asensio lo conozco perfectamente. Puede haber sorpresas porque el fútbol español es muy fluido. Ojalá haya. La selección que va a Qatar debería salir de los 50 jugadores que tengo controlados”.

Desequilibrantes

«Si repasamos partidos de la Champions, todos hemos visto en los que un rival se cierra y mete once jugadores. Eso hizo República Checa, pero tras marcar. En el gol de Gavi creo que había siete jugadores dentro del área. Los que tenemos en la Selección tienen mucha calidad. Ni lo mejores equipos encuentran en muchos partidos las soluciones».

Nivel del rival

«Cuando a un equipo se le encierra el rival es muy difícil solucionarlo. Hay veces que encuentras soluciones rápido y otras veces nunca. Es muy complicado».