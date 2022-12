En directo Marruecos vs Portugal: dónde ver el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar de 2022 en vivo online

Marruecos y Portugal buscan el tercer billete a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 tras la clasificación en el día de ayer de Croacia y Argentina. Los marroquíes llegan tras doblegar a España en una agónica tanda de penaltis y los portugueses tras golear de manera brillante a Suiza. Sigue en directo el partido de cuartos de final ente Marruecos y Portugal con el minuto a minuto y narración online de esta eliminatoria.

Sin grandes sorpresas en los onces. Se mantiene Cristiano Ronaldo fuera de la alineación de Portugal. Protagonismo para los porteros. Bono, guardameta de Marruecos, y Diogo Costa, meta de los lusos.

Salen los 22 jugadores titulares de Marruecos y Portugal sobre el césped de estos cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Así sale Marruecos: Bono; Achraf, El Yamiq, Amrabat; Attiat Allah; Saiss, Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; y En-Nesyri.

Así sale Portugal, otra vez sin Cristiano Ronaldo: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael; Neves, Otávio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Félix y Gonçalo Ramos.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira

⏲ It’s TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag

