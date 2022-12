Luis de la Fuente: «Si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo»

Llegó el gran día para Luis de la Fuente. El riojano fue presentado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como nuevo seleccionador nacional. Acompañado por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Albert Luque, nuevo director de la selección española, el de Haro vivió su puesta de largo como jefe del banquillo de la Absoluta. El ex técnico de la Sub-21 ha firmado un contrato que se extiende hasta 2024, cuando se celebrará la Eurocopa de Alemania.

El primero en tomar la palabra en el acto de la presentación fue Luis Rubiales. «La junta ha decidido por unanimidad que De la Fuente sea el seleccionador hasta 2024», empezó el presidente, que a continuación hizo un resumen de todo lo que ha transcurrido en las últimas horas en la RFEF. «Comunicamos el jueves a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto. Se hizo en un ambiente de afecto y agradecimiento. Quiero mandarle un fuerte abrazo, le tenemos mucho cariño desde la RFEF por el trabajo. Hemos vivido momentos felices y momentos más duros. Esa misma mañana cerramos la confirmación de Luis de la Fuente, aunque se firmará con fecha a 1 de enero», añadió.

«Tanto José Molina como Albert Luque y yo estábamos de acuerdo con el nombramiento que hoy ha ratificado por unanimidad la Junta», explicó Rubiales, que quiso «mostrarle a Molina mi eterna gratitud». «Has hecho una labor de 10. Con lealtad, dando el protagonismo a quien de verdad lo tiene, que son el seleccionador y los futbolistas. Creo que no hay nadie en la RFEF que no te quiera», comentó

Para finalizar, concluyó el presidente diciendo que «Albert Luque es una persona muy preparada, que conoce el fútbol y es muy valiente. Llega en otro puesto distinto al de Molina. Él va a ser el director de la selección absoluta. Luque será también el jefe del nuevo seleccionador».

Por otro lado, antes de que Luis de la Fuente tomase la palabra, Albert Luque tomó la palabra. «Quiero agradecer al presidente esta confianza en mí. Cuando me comenta que quiere que sea el director de la selección le digo que estaría encantado y me siento capacitado. Había que tomar decisiones rápidas y tras la no continuidad de Luis Enrique, al estar reunidos, me comenta que cuál sería mi apuesta para el siguiente reto. Ahí también estaba Molina. Yo le digo que mi apuesta sería Luis de la Fuente y Molina dice que también le gusta», aseguró

«El presidente también dice que le gusta De la Fuente y ahí decidimos comunicarle la decisión al nuevo seleccionador. Eres el nuevo capitán del banco y estamos deseando empezar a trabajar a tu lado», finalizó.

A continuación, llegó el turno de presentar al nuevo cuerpo técnico de Luis de la Fuente. Pablo Amo será el segundo entrenador, Juanjo González el técnico auxiliar, Carlo Cruz el preparado físico, Miguel Ángel España el preparado de porteros, Pablo Peña el coordinador de análisis y Javier López Vallejo el psicólogo.

Después, ya llegó el turno del nuevo seleccionador. Lo primero que hizo Luis de la Fuente, antes de comenzar con el turno de preguntas, fue dar las gracias a todos por el «apoyo y la confianza». Y para finalizar, comenzó a responder a los periodistas presentes en el salón Luis Aragonés.

Llamada de Luis Enrique

«Hemos intercambiado mensajes. Yo se lo mandé al terminar el Mundial y él a mí tras conocer el nombramiento».

Idea de equipo

«Todos los jugadores que son susceptibles de ser seleccionados tienen las mismas posibilidades. Tenemos un principio, pero hay muy buenos futbolistas y nadie tiene las puertas cerradas» .

Estilo de juego

«Por supuesto que me planteo matices, pero sin desmejorar nada. Hay una idea que innegociable, pero yo trato de incorporar conceptos y matices para enriquecer el gran fútbol que tiene España. Intentaremos cubrir esas necesidades para ser cada día mejores. Hay que estar abierto a todo».

Falta de experiencia

«Yo fui 15 años futbolista profesional, 13 en primera división, he ganado títulos, llevo 10 años en la federación, he entrenado en la mayoría de categorías, menos en primera división… Con toda la humildad y honestidad, si hay alguien que conoce el futuro del fútbol español soy yo, para que sepáis quien toma las riendas de la selección»

Una selección que le guste

«Hay buenas selecciones. Me gustó Alemania, Francia o Marruecos. No hay una selección perfecta, yo me quedaría con las virtudes de muchas y qué le podría aportar a mi equipo. Yo me quedo con esos matices que nos pueden hacer mejores y tiene cabida en nuestro estilo de juego».

Juego con los pies de los porteros

«Jugamos once, por lo que no se puede eliminar a uno. Tener un portero que tenga facilidad para liderar el juego nos viene muy bien. Luego hay que interpretar cuando se asumen riesgos y cuando no. Prefiero tener un portero que, además de todo eso, paré. Tenemos al mejor entrenador de porteros del mundo».

La idea

«Soy un defensor del talento y siempre tiene que ayudar al colectivo. Sólo tenéis que ver cómo han jugado los equipos que he tenido la suerte de dirigir y valorar su algún futbolista se ha visto coartado. Lo que quiero es sacar lo mejor de cada futbolista para ponerlo a trabajar».

Pablo Torre

«Tenemos una fábrica de talento inacabable. Pablo tiene talento. A lo mejor ha jugado poco en su club, pero a nosotros nos puede ayudar».

Sergio Ramos

«Yo no era seleccionador y no hay que entrar en ningún debate. Luis convocó a los mejores. Puede venir a la selección y está en buen estado. Ya llegará el momento de dar la lista».

El techo

«Mi preocupación radica en ponerme al día, trabajar e ir partido a partido. Noruega y Escocia es lo que más nos preocupa. El techo de la selección es el mismo que dije antes del Mundial. Soy muy optimista y tengo mucha confianza. El futuro está garantizado. Mi obligación y convencimiento es pensar que podemos ganarlo todo. El techo es ganarlo todo».

Apoyo a la Selección

«Todos tenemos nuestra personalidad. No quiero que haya 48 millones de entrenadores de España, quiero 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta y sea un equipo. Quiero más. Quiero recuperar el espíritu de 2010. Quiero ese sentimiento de pertenencia».

Psicólogo

«Es importante para que los jugadores puedan descargar esa tensión. Es un gran conocedor del fútbol».

Juventud

«Siempre he trabajado con limitación de edad, ahora tengo la posibilidad de elegir cualquier jugador. No cierro las puertas a nadie. Soy un gran fan de los futbolistas más veteranos que tanto nos han dado. Las puertas de la selección las tienen todos abiertas. No vamos a estar pendientes del carné de identidad. Queremos rendimiento y que se sientan parte de este equipo».

Noticia

«Fue un sí inmediato».

El Mundial

«No hay que analizar nada. El fútbol es muy complicado. Haremos análisis internos para mejorar. El trabajo de Luis Enrique ha sido fantástico».

Continuista

«Lo soy porque ya estaba en la Federación, pero yo tengo mi libreto y cambiaré las cosas que tenga que cambiar».

Experiencia en Sevilla

«Fue fantástica. Entrené a Sergio Ramos, Jesús Navas o Antonio Puerta».

Busquets

«Celebro que Busquets quiera seguir, es historia viva del fútbol, no en pasado, en presente y futuro porque creo que todavía tiene mucho que dar al fútbol español».

Importancia

«Para estar en la selección española hay que tener talento y calidad, luego equilibrio. Esto no es un club. El valor que tenemos los seleccionadores es entender que esto no es un club. Aquí en un mal día te vas para casa, por lo que hay que tener a los futbolistas que en ese momento está mejor».

Estrellas

«Siempre he convivido con estrellas. Sé lo que piensan los futbolistas y el que los va a mirar a los ojos es un ex futbolista. No tengo vértigo en hablar con ellos porque yo también he estado ahí. El tiempo nos dará o nos quitará la razón y eso es lo que pido».

Penaltis

«Todo se puede entrenar. No todo el mundo vale para tirarlo. A mí me gusta elegir quién los tira».

Su momento

«Yo era feliz haciendo mi trabajo y lo sigo siendo. Nunca había pensado en el que iba a pasar mañana. El fútbol me ha enseñado en que hay que ir día a día. Yo sólo pensé en que podía ser seleccionador absoluto cuando me llamó Luis de la Fuente, mientras tanto sólo quería trabajar. No pienso más allá».

Partido contra Lituania

«Fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque debutaba como seleccionador, pero me seguía sintiendo seleccionador sub-21. Ahora tengo esta oportunidad y la intentaré seguir disfrutando de la misma manera».

Talento

«El talento que joven en España es único. Siempre estamos en disposición de crecer. Me gustaría poder contar con los mejores jugadores para seguir creciendo».

Gavi

«Es una suerte que haya futbolistas que saltan barreras. Son jugadores que tienen cosas especiales. Ahora voy a tenerle la suerte de entrenar».

Eric García

«Me parece un futbolista fantástico que encaja a la perfección en nuestro modelo. Con tranquilidad seguro que va a rendir a un gran nivel».

Partido contra Japón

«Son diferentes. No se puede comparar. Lo que creo es que ayuda a la gente a entender que el fútbol de selecciones es muy igualado. Japón era una grandísima selección, al igual que Marruecos».

Periodistas

«Tenemos unos jugadores fantásticos y unos medios de comunicación extraordinarios. Hacen muy buen su trabajo. Tenemos una gran estructura futbolística».