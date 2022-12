Cómo va el partido de Inglaterra – Senegal | Resultado en directo del Mundial de Qatar 2022

Inglaterra y Senegal disputan este domingo el cuarto partido de los octavos de final de este Mundial de Qatar 2022. Ambos combinados lucharán por un puesto en los cuartos de final en el estadio Al Bayt a las 20:00 horas (19:00 en Canarias). Los ingleses fueron primeros del grupo B, mientras que los africanos fueron segundos por detrás de Holanda en el grupo A. Harry Kane, la gran estrella de los isleños, buscará su primer gol en esta Copa del Mundo. En frente tendrán a una Senegal que ha demostrado ser un equipo muy combativo pese a la sensible baja de su jugador franquicia Sadio Mané.

Concluyen los primeros 45 minutos e Inglaterra se va al túnel de vestuario con la mitad de los deberes hechos. Los chicos de Gareth Southgate estuvieron algo dubitativos ante una Senegal muy valiente, pero mostraron realmente su efectividad. Henderson hizo el primero y Kane el segundo en el descuento de dos minutos.

¡GOOOOOOOOOOOLAZZZZOOOOO DE HARRY KANE! Qué gran contra comandada por Bellingham, que se zafó de un rival, envió el balón al espacio a Foden que este, al primer toque, dejó solo a su compañero que esta vez no falló de cara a gol. Inglaterra 2- Senegal 0.

Desde el gol, se podido apreciar un paso adelante de Inglaterra y todo lo contrario para Senegal, que sigue sin poder recuperarse del gol recibido. Rice cabalgó por el costado derecho y envió un centro raso al área pero la defensa senegalesa envió el balón a córner.

El capitán de Inglaterra, que todavía no ha logrado marcar gol en este Mundial, recibió un centro raso de Bukayo Saka, pero el delantero del Tottenham envió el balón casi al segundo anfiteatro del estadio. Son ya 10 goles de los ingleses en este torneo, y cero de su gran estrella.

¡GOOOOOOOOL, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL DE INGLATERRA! Gooooool de Jordan Henderson. Cuando peor lo estaba pasando Inglaterra, llegó Harry Kane para bajar al centro del campo para combinar junto a Foden que consiguieron filtrar un gran pase a Bellingham desde el costado izquierdo y este centró raso al borde del área para que en segunda línea hiciera Henderson el primer gol en el primer remate a puerta de su equipo.

¡La tuvo Boulaye Día! Qué gran pase recibió dentro del área de Sarr y el delantero africano remató con la zurda, pero Pickford hizo un auténtico paradón con el antebrazo. Inglaterra se salva del primer susto del encuentro.

Casi cumplida la media hora de partido y el marcador no se mueve. Inglaterra está teniendo el dominio posicional del encuentro con la posesión, pero aun no ha tenido ninguna ocasión clara. Lo mismo que Senegal que cuyo único acercamiento fue el remate de Día cuando golpeó en la mano de Stones.

Gran error en la salida de balón de Maguire lo que provocó una clara ocasión de los africanos. Diatta centró al área y Boulaye Día se adelantó a Stones a la hora de rematar, golpeando el balón en el brazo del central inglés. Los jugadores senegaleses piden penalti, pero el balón vino primero de un rebote. El esférico golpeó primero en el cuerpo del defensor. ¡No hay penalti!

Sacó Phil Foden un córner desde el costado derecho, colocando el balón al primer palo donde llegó Stones libre de marca, pero el balón salió muy por encima del larguero de la portería de Mendy. El jugador del Manchester City se lamenta de la ocasión perdida.

Pasado el primer cuarto de hora e Inglaterra ya se ha hecho con la posesión en el encuentro. Mientras tanto, Senegal se ciñe a salir a la contra y tratar de parar el ritmo alto a base de faltas que está tratando de aplicar el combinado inglés.

Harry Kane envió otro balón al área, pero no había ningún compañero para rematar. El más cercano, Saka, trató cabecear el centro, pero estaba mal ubicado dentro del área. En su intento, golpeó en la espalda del portero senegalés, que se duele levemente. Podrá continuar sin problemas.

Jude Bellingham cayó al costado izquierdo y centró el balón al área en busca de un rematador, pero Mendy pudo despejar sin muchas complicaciones. Inglaterra comienza a dominar el partido, la posesión y el terreno a su rival.

El futbolista del Borussia Dortmund recibió un fuerte pisotón de Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano, en el centro del campo. Ivan Barton, colegiado del encuentro, advierte al mediocentro senegalés.

Comienza el partido y ambos equipos buscan hacerse con la posesión. Por parte de Inglaterra parece que va a ser el dominador del balón, mientras que los senegaleses tratarán de salir a la contra.

Ya rueda el balón sobre el césped del Al Bayt, la primera posesión es para Senegal.

Ya no quede nada para que el balón eche a rodar sobre el césped del Al Bayt. Los jugadores ya están preparados en el túnel de vestuarios para salir a escuchar los himnos de cada país. ¡No queda nada!

El estadio de Al Bayt será el escenario donde se disputará el encuentro entre ingleses y senegaleses el cual tiene una capacidad para 68.895 espectadores. El diseño es espectacular ya que tiene forma de jaima, una especie de tienda de campaña que crean los nómadas árabes con cuero.

Francia se enfrentó a Polonia en los octavos de final de este Mundial de Qatar y ya espera rival que saldrá de este partido. ¿Será Senegal? ¿Será Inglaterra? La verdad que cualquiera de los dos, sería un rival muy duro para los franceses.

Aliou Cissé sale con: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Mendy, Pathé Ciss, Diatta; Ndiaye, Sarr y Boulaye Día.

Gareth Southgate sale con lo previsto: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Foden, Saka y Kane.

