España tiene un problema con la izquierda

Luis Enrique tiene un problema serio que no contaba dentro de sus planes. Por unos motivos u otros, el seleccionador nacional se ve ante una tesitura inesperada en su banda izquierda, concretamente en la posición de lateral. De los cuatro que más presencia han tenido en las últimas convocatorias, ninguno está siendo titular con sus equipos. El Mundial de Qatar comienza en menos de tres meses y Luis Enrique deberá tomar decisiones entre Jordi Alba, Gayá, Reguilón y Marcos Alonso.

Remontándonos al último año, desde septiembre de 2021, ha habido un total de cinco ventanas de selecciones en las cuales un jugador ha destacado por encima del resto, estando presente en cuatro de ellas. Jordi Alba, solo se perdió la convocatoria de la ‘final four’ de la Nations League del pasado mes de octubre por lesión. El segundo lateral que más presencia ha tenido en estas cinco ventanas ha sido Marcos Alonso, con tres convocatorias. Por detrás, Gayá fue en dos ocasiones, pero cuya última presencia se remonta a noviembre de 2021 y un Reguilón que solo ha ido convocado en una ocasión.

Uno de los jugadores que se encuentra en un momento insólito de su carrera es Jordi Alba, que ha visto como Balde, de 18 años, le ha adelantado en la carrera por ser el titular en el conjunto azulgrana. En los tres primeros partidos de Liga, solo fue titular en el empate contra el Rayo y no parece que vaya a regresar al once. Por si fuera poco, el Barcelona ultima la llegada de Marcos Alonso lo que colocaría al lateral catalán en serias dificultades de ir al Mundial.

En cuanto a Marcos Alonso, que todo apunta a que llegará al Barcelona el último día de mercado, se encuentra entrenando en solitario tratando de desencallar su situación que ya dura desde hace varias semanas. El Chelsea le dio permiso para cerrar su fichaje por el conjunto azulgrana, pero las elevadas pretensiones de los ingleses y los problemas de inscripción ha retrasado la operación.

José Luis Gayá era otro de los más utilizados en esa posición por Luis Enrique para ocupar una de las dos plazas del lateral izquierdo, pero el futbolista del Valencia se ha visto perjudicado por la sanción de cuatro partidos que le ha impedido ir cogiendo ritmo de cara a la próxima convocatoria de finales de septiembre, la última antes de la lista definitiva.

La opción más remota

Por último, Sergio Reguilón ha podido encauzar su futuro antes del Mundial gracias a su cesión al Atlético de Madrid por un año. La temporada para el ex del Real Madrid no comenzaba de la mejor manera ya que Antonio Conte decidió no llevarle a la gira por Asia con el equipo. Eso le colocaba en una gran situación de desventaja respecto a sus ‘rivales’ para asistir a la gran cita de Qatar, pero ahora con la nueva oportunidad que le conceden en el Metropolitano, tendrá alguna oportunidad de demostrar a Luis Enrique que es un jugador valioso para la Selección. Pese a ello, es la opción menos posible y la más remota, simplemente viendo las últimas convocatorias del seleccionador.

Javi Galán entra en escena

Ante esta anómala situación donde los cuatro jugadores más habituales para Luis Enrique no están jugando en sus respectivos clubes, aparece una nueva posibilidad para el seleccionador. Javi Galán, jugador del Celta de Vigo, se postula como una variante más que razonable para esa posición. Pese a que el jugador de 27 años no ha ido nunca convocado con la absoluta, este entra en escena para una posición que, a día de hoy, es una de las que más dudas ofrece.

Galán ya rindió a un gran nivel en su último año con el Huesca, siendo uno de los jugadores más destacados del equipo, lo que le abrió las puertas de fichar por un gran club como el Celta de Vigo. Ahora, siendo un jugador capital para Eduardo Coudet, el español tiene serias posibilidades de entrar en escena en la Selección.

Una última prueba

La Selección española afronta su última gran prueba antes del Mundial de Qatar disputando dos partidos correspondientes a la Nations League y que servirán para realizar los últimos ajustes antes de esta gran cita. El 24 de septiembre, España y Suiza se verán las caras en La Romareda en el último partido ante el público español. Tres días más tarde, el combinado nacional se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo en la que Luis Enrique podría dar muchas pistas sobre su once tipo.

Con esta última convocatoria antes de la lista definitiva que vayan a Qatar, Luis Enrique no hará grandes experimentos y mostrará quienes son los que más posibilidades tengan de acudir a la cita. Todo ello estará supeditado a posibles lesiones con sus clubes justo antes del anuncio oficial. La columna vertebral del equipo está más que claro. Solo queda por saber algunos jugadores que están en duda y, quien sabe si Sergio Ramos puede llegar a jugar su quinto Mundial.