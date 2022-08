El próximo 1 de septiembre, a las 0:00, se dará por cerrado el mercado de fichajes en las principales ligas europeas. Es el tiempo que le queda al FC Barcelona para llevar a cabo todos los movimientos y operaciones que tiene encima de la mesa, que no son pocos. La dirección deportiva culé, con Mateu Alemany al mando, llega estos últimos días con mucho por hacer y a la espera de horas frenéticas en los despachos, con muchas vías abiertas entre salidas, posibles fichajes, rebajas salariales y la ansiada inscripción de Jules Koundé.

Lo más importante en estos momentos para el Barça son las bajas. El club tiene todo paralizado debido a ellas. Tras la activación de hasta cuatro palancas que han permitido a la entidad fichar a Robert Lewandowski, Raphinha y Koundé superando los 170 millones de gasto, así como la inscripciones de estos junto a Andreas Christensen, Kessié, Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Pero hasta ahí pudo estirar el departamento económico el chicle, anclado desde hace días con la inscripción del central francés que tanto malestar está generando en el entorno del futbolista y hasta en el propio Xavi, que no puede contar con él.

El club logró sacarse de una vez por todas a Samuel Umtiti de su ecuación, era uno de los casos pendientes que ya ha encontrado acomodo en el Lecce italiano, una cesión sin opción de compra, aunque las condiciones económicas no son tampoco nada favorables para los culés. Sin resolver está el caso de Martin Braithwaite, con el que no cuenta Xavi y que no está poniendo nada fácil su salida en términos económicos. Se busca su rescisión pero el danés no quiere perdonar lo que se le adeudaría de su contrato.

En otro escenario bien diferente están otros cuatro nombres: Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Sergiño Dest y Frenkie de Jong. Son las cuatro salidas que desea el Barça y que mejores resultados económicos dejaría en la entidad. Los dos delanteros son los que parecen más factibles en estos momentos. El holandés parecía tenerlo todo hecho con la Juventus cuando ha aparecido en las últimas horas un viejo conocido, el Manchester United, que también estaría dispuesto a ofertar fuerte por él. Los italianos estarían más interesados en Milik.

El fichaje de Aubameyang por el Chelsea podría resolver muchos de los problemas del Barça. El gabonés, objetivo de Thomas Tuchel para reforzar a su equipo, resultaría una gran operación para los culés, que en tan sólo seis meses en el club le puede sacar un gran rédito. En la Ciudad Condal mencionan que con su salida sí podrían lograr la inscripción de Koundé. El caso de Dest, con el que no cuenta Xavi, está algo estancado. Sin ofertas por el momento aunque con buen cartel, el club busca un jugador para su posición.

Por último, el culebrón del verano. La salida de Frenkie de Jong, del que quiere desprenderse el Barça a toda costa por la importan masa salarial que ocupa el holandés con su actual contrato, sigue todavía en stand by con el Manchester United intentado resolverlo. No parece sencillo pese a que han existido otros clubes interesados como Chelsea y Bayern de Múnich. En el club le piden una fuerte rebaja salarial para continuar.

El club también persigue y negocia las rebajas salariales de tres veteranos y capitanes como son Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba. Por el momento no existe aún constancia que alguna de ellas haya llegado a buen puerto, la idea es liberar más masa salarial y adecuar su emolumentos a los nuevos escalafones del Barça.

Los fichajes pendientes

Si el Barça logra dar salida a varios de los jugadores mencionados antes del cierre del mercado de fichajes y siempre y cuando haya inscrito a Jules Koundé primero, irá a por algún refuerzo más. La idea inicial es el fichaje de dos laterales, uno zurdo y otro diestro. Marcos Alonso tiene todo acordado a nivel económico y está esperando a que el club pueda asegurar su inscripción y no repetir el sonrojante caso de Koundé.

En el lateral diestro el deseado es Foyth, aunque el Villarreal no está facilitando la salida del argentino, por el que piden su cláusula de rescisión para dejarle marchar, que ascienden hasta 42 millones de euros. Negociar un precio inferior partiendo de esas cantidades, se antoja difícil en Can Barça. Bernardo Silva es otro anhelo de Xavi si sale del club De Jong, aunque tanto el portugués como el propio Manchester City han cerrado ya la puerta a cualquier negociación. La opción de un delantero de última hora, ante las salidas de Auba y Memphis, tampoco se descarta.