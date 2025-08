Foden pelotea a Guardiola: «Es el mejor y su atención al detalle lo hace diferente»

Phil Foden ya piensa en la próxima temporada tras el fracaso del Manchester City de Guardiola en el último curso. Después de un año aciago tanto para él como para el conjunto citizen, el futbolista inglés quiere recuperar su mejor nivel de la mano del que considera «el mejor» entrenador. «Estoy feliz de jugar contra equipos nuevos, es una buena forma de recuperar el ritmo», afirmó el extremo del City.

A sus 25 años, Foden iniciará su novena temporada con el Manchester City de Pep Guardiola. Aunque el crack inglés no tuvo su mejor año, tampoco el equipo, la afición tiene muchas esperanzas puestas en él y en que recupere su nivel. Tanto es así que en el entrenamiento celebrado a puerta abierta, los seguidores que acudieron le brindaron una gran ovación: «No fue un gran año, pero ahora quiero volver a ser yo mismo y disfrutar en la cancha».

Respecto a Guardiola, Foden se deshizo en elogios: «Es el mejor. Desde los 16 años me dio la oportunidad de estar en el primer equipo y eso nunca lo olvidaré». «Su atención al detalle lo hace diferente. Ve cosas que otros no ven, tiene hambre de excelencia todos los días y nos transmite eso a nosotros también», añadió. Pese a que es uno de los jugadores con más tiempo en el club, Foden echa balones fuera cuando le preguntan si se siente un veterano: «Todavía hay compañeros con más experiencia, como Bernardo o Gündogan. Yo me siento uno más del grupo».

Foden aseguró que tiene un momento grabado a fuego en su momento, el más especial de toda su etapa en el Manchester City con Guardiola a los mandos: «El gol de Rodri en la final de Champions ante el Inter… ese momento exacto, cuando la pelota entra, es sin duda mi mejor recuerdo con la camiseta del City». Además, desveló que su jugador favorito es Paulo Dybala.

En última instancia habló de otra leyenda del Manchester City, Kevin De Bruyne, que ha abandonado el club este verano para comenzar una nueva aventura en el Nápoles, vigente campeón de la Serie A: «Los aficionados italianos se lo van a pasar genial con Kevin». «Es un jugador de clase mundial, un líder silencioso, pero increíble: cuando hace falta, se echa el equipo a la espalda. Nos ha hecho ganar muchas Premier con sus asistencias. Es completo, dentro y fuera del campo», concluyó Foden sobre su ex compañero.