Portazo a Bernardo Silva

Queda prácticamente una semana para que eche el cierre el mercado de fichajes y el Barcelona sigue enfrascado en varias operaciones para seguir como desea al 1 de septiembre fecha en la que se da por concluida la ventana de transferencias en las grandes ligas. Pese a que aún andan pendientes de las salidas que permitan la inscripción de Jules Koundé, el club quiere darle un último empujón al apartado de fichajes con algún nombre más, entre ellos un deseo de Xavi Hernández, Bernardo Silva. Aunque desde el Manchester City el portazo es contundente.

El CEO del Manchester City y ex culé Ferran Soriano ha sido muy claro esta semana en la previa del encuentro que disputará su club y el Barça con motivo de la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), a la que irán destinada los beneficios para su investigación y que organiza el ex culé Juan Carlos Unzué. El representante de los citizens explicó que «esta historia ha dado muchas vueltas», pero reconoció que realmente no ha habido nada de nada en ningún momento: «Pero en el fondo no se ha movido nunca del punto de partida».

Pero el motivo real por el que Soriano da el portazo no es el nulo avance de estas negociaciones en las últimas semanas pese al interés real del Barça, sino más bien por algo propio del club, no permitirán salidas importantes en este punto de la temporada y con tan escaso margen para maniobrar por un sustituto. «Ya es un poco tarde para hablar de entradas y salidas», sentenciaba el CEO del City en la Cadena Ser, clarividente en lo que se refiere al deseo de Xavi, más que negro.

El Barça en estos momentos está en otros asuntos algo preocupantes. A una semana del cierre del mercado y con el próximo partido liguero a la vuelta de la esquina, el club aún no ha inscrito a Jules Koundé, uno de sus flamantes fichajes de este verano. El club está a expensas de lograr dar salida tanto a Pierre-Emerick Aubameyang como a Memphis Depay, ambos con ofertas de Chelsea y Juventus, pero por los que se está demorando el acuerdo y así retrasando la inscripción del francés. Otras salidas como las de Samuel Umtiti, Sergiño Dest o Martin Braithwaite también se contemplan aunque de momento sin demasiado éxito.

Sin salidas el Barça no puede ni quiere fichar, la situación de Koundé ya es un nuevo paso atrás para la imagen del club, incapaz de inscribir a uno de sus grandes fichajes pese al grandísimo esfuerzo económico realizado, con cuatro palancas activadas y numerosas salidas. Sin antes dejar salir el club no quiere activar otros fichajes como el de Marcos Alonso, más que cerrado pero que se encontraría en la misma situación que Koundé de firmar en estos momentos. Además, el Barça también contempla la incorporación de un lateral diestro.

Por otro lado, el interés por Bernardo Silva nace del también interés en vender a Frenkie de Jong por parte de la directiva culé. El importante salario que percibe esta temporada el holandés tras la renovación efectuada en 2020 le coloca como uno de los mejores pagados de la plantilla y un problema en lo que a límite salarial respecta. De hecho, desde el club fue señalado el jugador por esa renovación, que junto a Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen y Clément Lenglet, realizaron antes de la marcha de Josep Maria Bartomeu como presidente blaugrana. Según la actual Junta Directiva, aquellas renovaciones son fraudulentas y se están investigando ante la posibilidad de llevarlas ante la Fiscalía.

Sin la marcha de De Jong, Bernardo Silva no tendría sitio en el Barça y de ahí la inacción de la dirección deportiva con su fichaje. De hecho hace días que en Inglaterra se da por hecho su continuidad precisamente por esa falta de movimientos por parte del club culé, mucho ruido y pocas nueces, como se suele decir. El luso seguirá, al menos, otra temporada más ligado al Manchester City de Pep Guardiola. Esta semana, por lo menos, jugará en el Camp Nou, dándole morbo al amistoso.