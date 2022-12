España – Japón en directo hoy | Alineaciones y qué necesita la selección para pasar a octavos

España se juega su pase a octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en la última jornada de la fase de grupos. La Selección se mide a Japón, que también se juega sus opciones de meterse en la siguiente fase. Será a partir de las 20:00 horas en España –19:00 en Canarias– en el Estadio Internacional Khalifa, cuando los de Luis Enrique se midan a los nipones. Sigue en directo el partido que decidirá el grupo E del Mundial en OKDIARIO, con comentarios minuto a minuto sobre lo que suceda en el España-Japón.

España-Japón: resultado y goles, en directo

17:55 – Marruecos o Croacia esperan a España

Acaba de finalizar el grupo F y lo ha hecho con sorpresas. Marruecos acaba primera de grupo, tras ganar por 1-2 a Canadá, aprovechando el empate sin goles entre Croacia y Bélgica que clasifica a los de Modric. Los marroquís se medirán a la segunda del grupo de España, mientras que los balcánicos a los primeros. Todo apunta a que nuestro rival, en caso de clasificarnos, sería la selección ajedrezada, por el lado más complicado del cuadro.

17:45 – En qué grupo está España en el Mundial

España se encuentra encuadrada en el grupo E del Mundial de Qatar 2022. La Selección va líder, con un punto más que Japón y Costa Rica y con tres más que Alemania. Aunque no está clasificada matemáticamente, tiene todo a su favor ya no para certificar su pase, sino para hacerlo como primera de grupo. Sólo una carambola le deja en segunda plaza y una aún mayor la dejaría fuera de la Copa del Mundo a las primeras de cambio.

17:30 – La calculadora de España

España buscará la clasificación para los octavos de final del Mundial. Para ello, necesitarían como mínimo un empate. La victoria haría a los de Luis Enrique ser primeros, mientras que un empate también serviría, siempre y cuando no gane Costa Rica, lo que desplazaría a España a la segunda plaza. La derrota puede valer a la Selección aunque para ser segunda, siempre y cuando Costa Rica no gane y Alemania no recupere la desventaja de ocho goles que tiene con España.

17:20 – ¿A qué hora juega España hoy?

España jugará contra Japón hoy, jueves 1 de diciembre, a partir de las 20:00 horas. Aquí podrás seguir online gratis todo lo que ocurra en el partido de la selección española con los goles, resultado y última hora en directo.

17:15 – Previa del España vs Japón

¡Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Japón! La Selección se juega su pase a los octavos de final ante los nipones, que también están más que vivos, pese a la última derrota ente Costa Rica. El equipo de Luis Enrique necesita la victoria para asegurarse la primera posición, aunque también pueden serlo con un empate, si no se da una victoria de los ticos ante Alemania. También se clasificarían, aunque como segundos, si pierden y Alemania no lo hace o no gana por más de siete goles de diferencia.

Pese a que prácticamente cualquier resultado sirve para cerrar la clasificación, Luis Enrique no quiere especulaciones de ningún tipo. España sólo piensa en la victoria esta noche. La victoria en el debut dejó grandes sensaciones, desatando una ilusión que se mantiene pese al empate en el segundo encuentro, contra Alemania.

En el conjunto japonés, la victoria contra la Mannschaft les dejó el pase encarrilado, pero tras caer por la mínima ante los ticos se han complicado en exceso el pase a los octavos, puesto que si caen dependerían de lo que suceda en el otro encuentro del grupo. Japón necesita el triunfo para ser primera, mientras que el empate sólo les clasifica si Costa Rica y Alemania empatan. La derrota, les eliminaría.