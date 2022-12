La selección se juega el pase a octavos de final contra Japón. El once de España para el duelo ante de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar tiene como grandes novedades la presencia de Pau Torres, Balde, Azpilicueta, Williams y Morata. No descansa Busquets, que está apercibido de sanción para los octavos de final. También siguen en el once Gavi y Pedri.

El once oficial de España para el duelo contra Japón es el siguiente: Unai Simón; Azpilicueta, Rodrigo, Pau Torres, Balde; Busquets, Gavi, Pedri; Williams, Dani Olmo y Morata.

🚨 OFICIAL | ¡¡ESTE ES 𝐄𝐋 𝐎𝐍𝐂𝐄 ANTE JAPÓN!! 👥 Ya tenemos la alineación inicial de @LUISENRIQUE21 para el duelo ante los nipones. 💪🏼 ¡¡Vamos a por todas, equipo!! ¡¡Los octavos de final nos esperan!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/2ThJFI18AV — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) December 1, 2022

España busca la clasificación para los octavos de final del Mundial. Si gana pasará como primera, mientras que si empata lo hará igualmente, salvo que Costa Rica gane a Alemania. Si pierde, se clasificará siempre que los germanos ganen, pero no por una diferencia de goles suficiente para superar a la selección española.

En octavos de final esperan Marruecos y Croacia. El combinado del norte de África se clasificó por segunda vez en su historia para los octavos de final del Mundial después de ganar a Canadá en el último partido de grupo mientras que los de Modric sumaron un punto para dejar a Bélgica fuera del campeonato del mundo.