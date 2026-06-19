Canadá golea para ‘qatar’ la siguiente fase de su Mundial

Set y a dieciseisavos. Canadá consigue –salvo que se dé la mayor de las carambolas conocidas– la clasificación a la siguiente fase de su Mundial gracias a una goleada de escándalo ante la Qatar de Lopetegui. Liderados por Jonathan David, con un hat-trick con el que iguala a Messi como Bota de Oro, la anfitriona certifica que será, como poco, una de las mejores terceras y, además, un empate ante Suiza les sirve para ser primeras de grupo y seguir jugando en su país durante las dos primeras rondas eliminatorias.

El partido fue un vendaval de los Alces, que no dieron opción alguna a los hombres dirigidos por el vasco. Después del ejercicio de fe que hicieron en su debut contra los helvéticos, Qatar no pudo contener el ritmo altísimo de una Canadá que va muy en serio en este Mundial.

No es un país con tradición futbolera, pero lo cierto es que cuenta con muchos futbolistas jugando en Europa y eso se notaba ante la débil selección de Qatar. Había presión para los locales, tras la victoria de Suiza que les obligaba a golear para poder permitirse incluso un empate en la última jornada que certificase su primera posición en la clasificación. Y eso hicieron.

En Vancouver, con un estadio cerrado y lleno casi hasta la bandera, retumbaba el O Canada y se conjuraba la hazaña canadiense. No se habían visto en otra en su historia. Era el momento y era su Mundial. Y a eso se pusieron. El ritmo era endiablado desde el inicio, sin que los de Lopetegui pudieran contenerles. Jugaban a otra velocidad y el primero no tardó en llegar.

Cyle Larin, otra vez, era el encargado de abrir la lata. Ya firmó el empate ante Bosnia y Herzegovina en la primera jornada y, en esta ocasión, ponía por delante a los suyos ante una superadísima selección qatarí. La primera parte fue una fiesta completa, con Jonathan David haciendo el segundo a la media hora. Desatados, querían más los hombres de Jesse Marsch, que provocaron la expulsión de El-Amin apenas tres minutos después.

Estaba ya resuelto el partido con estas circunstancias, pero la estrella de Canadá aprovechó para confirmar la goleada ya al descanso, tras el rechace a un disparo de Buchanan. La dejó botar y la pegó con todo, poniendo el tercero. Ya en la segunda parte, un gol más les permitía depender de un empate ante Suiza para certificar la primera plaza del grupo, así que a por él fueron.

Entre medias, una trágica noticia para los locales. Assim Madibo veía también la roja por una espeluznante entrada sobre Ismael Koné, que se fracturaba la pierna izquierda. Dejó tocados a los canadienses, pero lo aprovecharon para tener un motivo más por el que apretar a Qatar. Fue un asedio constante y el cuarto no tardó en llegar, de falta directa, por medio de Nathan Saliba. La manita llegaría en propia puerta en el 75′, con mucho tiempo aún por disputarse.

Siguieron apretando y Jonathan David logró el hat-trick, con el que iguala a Messi como Bota de Oro de esta Copa del Mundo. La goleada les permite llegar al último partido del grupo con todo a favor. Canadá adelanta por dos goles a Suiza y un empate en la última jornada les clasifica. Además, con estos cuatro puntos, a las peores, serían terceros de grupo y pasarían como una de las ocho mejores. Virtualmente, están en dieciseisavos.