Ismael Koné se rompe la pierna tras una espeluznante entrada en el Canadá-Qatar

Primera lesión importante en este Mundial 2026. Ismael Koné se fracturó al pierna en el Canadá-Qatar, después de una espeluznante entrada de Assim Madibo. El jugador canadiense del Sassuolo cayó al césped y, como revela el plano corto ofrecido por la realización, tiene la pierna izquierda totalmente arqueada. Nada más sufrir la entrada, el propio Madibo se llevaba las manos a la cabeza al ver la lesión que le había causado. La buena noticia era que el canadiense se marchaba en camilla, aunque incorporado y saludando a la grada.

La imagen fue impactante. El futbolista se quedó tendido en el suelo y, en ese momento, Madibo se llevaba las manos a la cabeza, al ser consciente de la gravedad de la lesión. Cyle Larin, ex del Mallorca, le recriminaba la entrada, mientras que el resto de futbolistas intentaban separarle y también se quedaban con mal cuerpo tras ver el estado de la pierna de Koné.

El colegiado del partido le mostraba la amarilla al qatarí, aunque tras la revisión del VAR y ante la gravedad de la lesión, la anulaba y le enseñaba la tarjeta roja. Apenas cuatro minutos después, tras un corrillo formado por los integrantes de la selección canadiense, los médicos lo rompían para llevárselo en camilla.