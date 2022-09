Borja Iglesias: “No creo que Luis Enrique haya sido injusto conmigo”

El fútbol español llevaba mucho tiempo reclamando la presencia de Borja Iglesias en la selección española. El gallego ha necesitado marcar seis goles en las seis primeras jornadas de Liga para recibir una llamada de Luis Enrique que muchos esperaban que hubiese llegado antes. No obstante, el jugador del Betis no cree que el seleccionador asturiano haya sido injusto con él.

“No ha sido injusto. Creo que las cosas llegan en el momento adecuado y cuando tienen que llegar. Si no hubiese llegado ahora, seguiría trabajando para intentar estar aquí. Ahora que estoy aquí quiero trabajar para estar más veces y la verdad es que me siento agradecido de que me haya tenido en cuenta, no esta vez, sino en prelistas anteriores y que haya sido una posibilidad. Creo que sólo eso ya es un reconocimiento a lo que estás haciendo y me siento muy agradecido”, explicó Borja Iglesias en una entrevista concedida a OKDIARIO.