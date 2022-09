Borja Iglesias: «No me gustan los insultos a Vinicius, bailar no es una falta de respeto»

Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993) ha recibido la llamada de Luis Enrique en el momento justo. Si bien es cierto que el fútbol español reclamaba esta citación desde hacía varias convocatorias, ha llegado en el momento perfecto. El gallego se ha colado en la citación previa al Mundial de Qatar y en sus botas está seguir contando para el futuro. Si rinde en cada entrenamiento y demuestra que con la camiseta roja es tan efectivo como con la del Betis, sus opciones de estar en la cita mundialista crecen exponencialmente.

Lo que Borja tiene claro es que tiene que aprovechar una oportunidad que lleva mucho tiempo esperando. Su reto es demostrar cada día que tiene sitio en la selección española. Así atiende a OKDIARIO en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El gallego llegó tranquilo al encuentro. Con ganas de hablar de todo. De la Selección, de la temporada que está haciendo el Betis, de la polémica con Vinicius o de como es fuera del fútbol. Y es que, el delantero tiene muchas inquietudes además de meter goles.

Pregunta: Se hizo de rogar la llamada.

Respuesta: Estaba entrenando y al finalizar Pellegrini se acercó a mí para decírmelo y darle la enhorabuena. Fue un momento bonito. Sabía que estaba en la prelista. Había estado otras veces, pero era consciente de la dificultad que tenía. No me lo esperaba, pero sí que tenía ganas de saber qué pasaba.

P: ¿Es un sueño cumplido?

R: Es algo muy especial. Ser internacional con tu país es uno de los objetivos, pero es difícil de conseguir. Eso sí, cuando lo consigues es un orgullo enorme.

P: ¿Llegó a pensar que nunca iba a llegar esta llamada?

R: Es que no es fácil. Creo que hay mucho talento a nivel nacional y en mi posición hay muchos jugadores de mucho nivel. Me siento muy afortunado de poder estar aquí.

P: ¿Cómo están siendo los primeros días con España?

R: Está yendo muy bien. Estoy contento y feliz. El grupo es muy bueno. Son gente muy cercana que lo están haciendo fácil. Los que trabajan en la Federación y alrededor de la Selección es maravillosa, siempre con una sonrisa, intentando hacer todo fácil y la verdad que estoy muy contento.

P: Ahora que todo el mundo destaca a la familia del baloncesto, ¿en esta España también hay una gran familia?

R: Sí, sin duda. Yo los conocía de jugar contra ellos, pero no los había visto juntos. Me he dado cuenta nada más llegar que aquí hay un grupo que se cuida, que se quiere y que tiene un objetivo en común. Eso es muy bonito.

P: Ya conocía a Luis Enrique de cuando era canterano del Celta. ¿Qué tal con él?

R: La verdad es que muy bien, muy cercano. Está todo el rato pendiente de que tenga claro lo que él le pida al jugador que juega en mi posición y me siento muy bien. Ya lo recordaba muy cercano y que me había tratado muy bien, pero aquí he visto lo mismo.

P: ¿Cree que ha sido injusto con usted?

R: No. Creo que las cosas llegan en el momento adecuado y cuando tienen que llegar. Si no hubiese llegado ahora, seguiría trabajando para intentar estar aquí. Ahora que estoy aquí quiero trabajar para estar más veces y la verdad es que me siento agradecido de que me haya tenido en cuenta, no esta vez, si no en prelistas anteriores y que haya sido una posibilidad. Creo que sólo eso ya es un reconocimiento a lo que estás haciendo y me siento muy agradecido.

P: Ha llegado esta llamada en el momento justo. Ahora el reto tiene que ser estar en Qatar sí o sí.

R: La verdad es que esta lista es importante por la cercanía que tiene al Mundial. En cuanto a importancia, es mucho más importante la de noviembre. Creo que es el momento idóneo para dejar una buena sensación. Me siento agradecido, estoy muy feliz de estar aquí y ya veremos lo que sucede. Ahora mismo estoy viviendo la experiencia y disfrutando a tope.

P: ¿En el vestuario de España se habla ya del Mundial?

R: Sí. Es algo que está presente, pero el objetivo a día de hoy está puesto en estos dos partidos que tenemos. Creo que es fundamental clasificarse para la fase final. Creo que la mejor preparación para un Mundial es competir y estamos plenamente concentrados. Ya tendremos tiempo para pensar en lo que viene.

P: El destino ha querido que regrese a Zarado, donde es hijo adoptivo y donde empezó todo.

R: Es muy bonito. La verdad es que para mí mi año en Zaragoza fue muy especial, ya que fue mi primer año como profesional. Tuve mucha suerte, caí de pie allí y me acogieron de maravilla. La gente me quiere y me trató genial desde que llegué. Para mí es muy emotivo volver a reencontrarme con ellos y ojalá podamos disfrutar de un gran día.

P: Y no estará solo. Su familia no se lo perderá. Para usted son muy importantes.

R: Sí. El día que salió la convocatoria les llamé. Estaban muy emocionados y, con la posibilidad de poder asistir a los partidos, pues más contentos todavía. Tenerlos cerca para mí es una maravilla. Es un agradecimiento enorme porque creo que en gran parte gracias a ellos que estoy donde estoy.

P: ¿Cómo es su entorno?

R: La verdad es que es bonito. Tengo mucha suerte, porque a pesar de haber salido muy joven de mi círculo de amigos y de mi ciudad, ellos se han mantenido muy unidos y eso a mí me ha facilitado mucho la opción de que cada vez que vuelvo soy uno más. Es maravilloso poder contar con ellos en grandes momentos de mi carrera. Esta experiencia ellos la hacen muy suya.

P: ¿Siente que está en el mejor momento de tu carrera?

R: Sí, posiblemente. Creo que he tenido momentos muy buenos, pero ahora estoy en un momento de madurez importante. He pasado por situaciones más complicadas que me han hecho crecer y estoy feliz. La verdad es que tengo ganas de seguir creciendo, de seguir aportando cosas y de seguir nutriéndome de experiencias como esta. Y estoy muy feliz por atravesar este momento.

P: Usted ya es un referente, pero ¿en quién se fijaba cuando empezaba?

R: Tengo gente cerca de la que intento aprender cada día. En mis compañeros de equipo, que son gente que está muy involucrada en lo que hace y que lo hace con una forma de entender la vida muy bonita. Hemos generado un grupo muy bueno, los tengo muy presente y siempre aprendo mucho de ellos. También me fijo en otros delanteros, pero sobre todo en mi familia, que son referentes en muchas cosas para mí, y en mis amigos de toda la vida. Los que están a mi lado de manera más cercana son gente que me ayuda a ser como soy e intento aprender de ellos.

P: ¿Qué le diría este Borja al niño que iba al aeropuerto y se hacía fotos con Fernando Torres?

R: Que disfrute de cada etapa. Que aunque vea que a veces las cosas son difíciles, hay que poner todo de tu parte para que salgan. Luego hay veces que salen mejor o peor, pero hay que disfrutar el proceso y aprender de ellos. La verdad es que creo que en poco le ayudaría, porque es la forma en la que he vivido siempre y creo que eso ha sido en gran parte gracias a la gente cercana que he tenido. Lo que le diría es que disfrute, porque disfrutando salen las cosas mejor.

P: ¿No le voy a decir que este Betis puede pelear la Liga, pero podría ser tercero?

R: Es difícil competir por los puestos de arriba. Obviamente estamos en una buena dinámica. Tenemos ganas de seguir enganchados arriba y ese es nuestro objetivo. Luego, el tiempo nos marcará donde vamos a estar, pero creo que hemos asentado unas bases importantes. Hemos generado una forma de jugar que nos viene bien, que disfrutamos y vamos a ir a por lo máximo.

P: ¿Qué culpa tiene Joaquín de este momento del Betis?

R: Es súper importante. Es verdad que a veces destacamos la parte externa al fútbol y nos damos cuenta de que es un fuera de serie que es capaz de mantener al grupo súper unido en una energía positiva muy buena. Somos muy afortunados de tenerlo, pero es que luego cada vez que participa nos aporta muchísima calidad, capacidad de generar ocasiones de gol y goles. La verdad es que es un lujo tenerle en plantilla y ojalá lo podamos disfrutar más tiempo, aunque sé que él ya ve cercana la retirada. Yo por mí que se quede todo lo que quiera. Creo que él también está disfrutando mucho los momentos, está pasando por distintas etapas. Ha jugado mucho durante su carrera, ahora está jugando menos y aún así es un jugador que aporta tanto dentro como fuera. Tenemos mucho que aprender de él.

P: ¿Y que me diría de Pellegrini?

R: Mi primer año fue complicado. La adaptación a veces cuesta. Es cierto que venía de años en los que me había movido de equipo y las cosas habían salido muy rápido. Me ayudó a superar un momento duro, siendo exigente conmigo, pidiéndome más. Ahora estoy disfrutando de un gran momento junto a mis compañeros y estoy agradecido del proceso que he vivido.

P: ¿Tienen en el Betis a la mejor afición de España?

R: Yo no tengo duda, pero es verdad que a veces como que se destaca poco lo que vivimos nosotros en nuestro estadio. Tenemos mucha suerte de afrontar cada partido con 50.000 personas detrás, animándonos, apoyándonos, disfrutando del momento. Vivimos un ambiente único, sobre todo a nivel nacional. Creo que hay poco igual.

P: Ustedes una persona muy comprometida, ¿qué opina de todo lo que ha sucedido con Vinicius?

R: Obviamente no lo entiendo, sobre todo lo que hay fuera. La rivalidad es lógica y hay cosas que se quedan en el campo, pero lo que hay fuera… Creo que el respeto es algo fundamental, es algo que tenemos que cuidar porque cuesta mucho conseguirlo. Cuando lo tenemos creo que hay que hay que valorarlo, hay que cuidarlo y hay que pensar en los demás como si fuesen uno mismo. No me gusta ver situaciones de ese estilo y ojalá que cada vez haya menos.

P: ¿Bailar es una falta de respeto?

R: No. Al final yo creo que es hasta sana. A nosotros nos pasa con el Sevilla. Al final es complicado, Cada uno que celebre como quiera y mientras que sea respetuoso hay que aceptarlo.

P: Videojuegos, música, te gusta pinchar, la moda. Usted es un futbolista poco habitual.

R: Yo creo que a veces lo que pasa es que muchos son más herméticos, se conoce menos, pero sí que hay gente que hace muchas cosas, que se interesa por distintos ámbitos. Yo lo hago y tengo la gran suerte de que gracias a mi posición conozco a gente que se dedica a estas cosas, que me puede mostrar cosas que habitualmente no se ven, entonces es bonito y yo me intereso. Luego, hay cosas que las hago mejor que otras, pero, pero voy aprendiendo cosillas y disfrutándolos.

P: ¿Qué música le pondría a esta concentración suya con España? ¿A ese viaje a La Romareda?

R: Tendría que darle una vuelta, pero algo alegre seguro. Estoy viviendo un momento bonito. Me iría por algo veraniego.

P: ¿Y a la España de Luis Enrique?

R: Hombre, yo creo que es un equipo alegre.

P: Está en una selección donde la salud mental es muy importante. Usted siempre la ha intentado visibilizar.

R: Creo que cada vez más, sobre todo dentro del deporte. Creo que cada vez se está dando más importancia y mucha gente está hablando de distintos ámbitos sobre la salud mental. Es algo fundamental en el día a día. Para hacer lo que hagas hay que cuidarla. Cuando no estás bien a veces se necesita ayuda y no hay ningún problema en buscarla. Creo que hay gente que está súper capacitada para ayudar a los demás, dar herramientas y que te encuentres mejor. Que te cuides como cuando te duele un tobillo o la espalda. Creo que es algo que hay que darle la misma importancia o más posiblemente.

P: ¿Os habéis puesto como ejemplo a la España de baloncesto?

R: Sí, el otro día se comentaba que parecía como que a priori no contaban para nada y mira. Creo que es fundamental ser conscientes de la fuerza que tiene el grupo de intentar sumar a pesar del rol que tengas. Yo creo que aquí lo tienen clarísimo. Entonces, por mi parte, voy a intentar sumarme, ayudar y disfrutar del momento.

P: ¿Puede ganar España al Mundial?

R: Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Creo que hay que pensar así. Hay talento, hay compromiso e ilusión. Así que por ello.