Los veterinarios coinciden: «Cuando tu gato duerme boca arriba no sólo te está pidiendo caricias, sino que es un acto de confianza y amor hacia ti»

Las horas de sueño de los gatos varían según su edad. Los gatitos recién nacidos pueden dormir entre 20 y 22 horas al día, mientras que los jóvenes suelen necesitar entre 16 y 20 horas. Los gatos adultos descansan unas 12-16 horas y los mayores pueden volver a dormir más tiempo. La fase de sueño ligero suele durar entre 15 y 30 minutos, mientras que el sueño profundo puede prolongarse durante varias horas, llegando aproximadamente a las cinco, aunque la duración varía según el animal y sus hábitos.

Durante el sueño ligero, los felinos pueden despertarse y reaccionar rápidamente ante cualquier estímulo. También pueden mover ligeramente la cola o dormir con un ojo entreabierto, como si no quisieran perderse nada de lo que sucede a su alrededor. En cambio, durante el sueño profundo, su cuerpo suele estar mucho más relajado, incluidas las orejas. En esta fase, es posible observar pequeños temblores, movimientos de las patas o contracciones de los bigotes mientras duermen.

Por qué el gato duerme boca arriba

#AmorGatuno #LenguajeFelino ♬ original sound – Datos Animalesz @datos.animalesz Cuando un gato se tumba boca arriba, no solo busca caricias — está demostrando una confianza absoluta. 🐾 La barriga es su zona más vulnerable, y si te la enseña, es su forma de decir: “me siento seguro contigo”. ❤️ Pero cuidado: no siempre significa que quiera que lo toques ahí. Aprende a leer su lenguaje corporal y descubre si te está invitando a jugar, a relajarse… o simplemente a confiar. Este pequeño gesto revela un amor y una conexión más profundos de lo que imaginas. #Gatos

Normalmente, cuando un gato duerme boca arriba, es una señal de que se encuentra relajado y se siente bien. Por lo general, los felinos adoptan esta postura cuando están en un entorno seguro y rodeados de personas en las que confían y por las que sienten cariño. Por eso, si tu gato adopta esta postura, significa que se siente cómodo con tu presencia y que percibe su hogar como un lugar en el que puede descansar con tranquilidad y sentirse protegido.

Por otro lado, si se tumba y te muestra la barriga cuando te ve, puede estar tratando de llamar tu atención e invitarte a interactuar con él o a satisfacer alguna necesidad. Quizá tenga ganas de jugar o simplemente de disfrutar de tu compañía. Sin embargo, esto no quiere decir que quiera que le acaricies la barriga. De hecho, a la mayoría de los gatos no les agrada que les toquen esta zona, ya que es especialmente sensible y protege algunos de sus órganos vitales.

Las señales de incomodidad no siempre son tan evidentes como un mordisco o un arañazo. En ocasiones, un gato puede expresar su malestar girando la cabeza, apartándose, echando las orejas hacia atrás, moviendo la cola de forma brusca, quedándose inmóvil o dejando de ronronear. Estos comportamientos pueden ser indicios tempranos de que el animal ya no se siente cómodo con el contacto y necesita que respeten su espacio.

Posturas al dormir

Muchos gatos duermen de lado porque esta posición les permite disfrutar de un descanso cómodo y reparador. Cuando tu mascota adopta esta posición, con las patas relajadas y el cuerpo apoyado sobre la cama, quiere decir que se encuentra tranquilo y a gusto.

Durante los meses de invierno, es habitual que los gatos duerman enroscados, formando una especie de media luna, para conservar el calor y protegerse de las bajas temperaturas. Esta manera de descansar tiene su origen en los hábitos de sus antepasados salvajes, que necesitaban mantener su temperatura corporal durante las noches a la intemperie. Lo mejor que puedes hacer por tu mascota es respetar su espacio y proporcionarle una zona cómoda y resguardada.

En el extremo opuesto encontramos a los gatos que duermen completamente estirados. A diferencia de la anterior, esta postura es bastante habitual durante el verano, cuando necesitan liberar calor y buscan superficies frescas para descansar. En las noches tropicales, estirar el cuerpo puede ayudarle a sentirse más cómodo mientras duerme.

¿Y si está acurrucado sin apoyar la cabeza? Aunque el animaltenga los ojos cerrados, esta postura no siempre significa que esté disfrutando de un sueño profundo. Cuando permanece acurrucado sobre sus patas, con las delanteras recogidas y la cabeza erguida, se encuentra en un estado de hipervigilancia. Esta posición le permite reaccionar rápidamente ante cualquier ruido o movimiento que considere extraño. Con paciencia y un ambiente tranquilo, puede ir relajándose y ganando seguridad.

Finalmente, cabe señalar que las cajas de cartón, los armarios entreabiertos y los pequeños rincones escondidos suelen convertirse en lugares irresistibles para los gatos. Esta conducta también se refleja en sus hábitos de sueño, ya que descansar en un espacio cerrado o protegido les permite sentirse resguardados y reducir los estímulos del exterior. Por eso, no debería extrañarte encontrar a tu mascota durmiendo dentro de una caja, debajo de una manta o en algún lugar inesperado.