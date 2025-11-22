Ni sofá ni cama: los expertos advierten del lugar donde debe dormir tu perro

Los veterinarios han emitido una advertencia importante sobre el lugar más adecuado para el descanso de los perros, sugiriendo reconsiderar el hábito de permitirles dormir en la cama o el sofá. Aunque consideramos a nuestras mascotas como miembros de pleno derecho de la familia y adaptamos nuestra rutina diaria a sus necesidades, es fundamental establecer ciertos límites para garantizar una convivencia saludable.

Los expertos enfatizan la importancia de establecer normas claras que beneficien tanto la salud del animal como la armonía en el hogar. Esta recomendación llega en un momento en que se ha normalizado que las mascotas compartan espacios tradicionalmente reservados para los humanos, como dormitorios y zonas de descanso.

La tendencia creciente de permitir que los perros duerman en camas y sofás ha llevado a los veterinarios a pronunciarse sobre sus implicaciones. Sus recomendaciones están orientadas a establecer un equilibrio entre el bienestar animal y unos hábitos de convivencia saludables, proponiendo alternativas que pueden beneficiar tanto al perro como a sus propietarios.

Ni cama ni sofá

El perro o el gato han tenido una evolución en las casas de sus familias en estos últimos tiempos. Aunque hace no mucho tiempo se creía que mejor no compartir cama o espacio, muchos optaban por pasar las noches en el sofá. Un espacio de lo más cómodo que se convirtió en el punto de partida de una serie de elementos claves.

Cada vez más, las mascotas han ido ganando terreno y espacio en unas casas en las que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Les hemos ido cediendo espacio y eso es algo que podemos ver llegar y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado que se hace realidad.

Los expertos han tenido que intervenir para decirnos cuál es el mejor lugar para que nuestra mascota descanse. De esta manera, podrá ocupar el lugar que se merece de la familia. Un sitio que seguramente acabará siendo el que se convierta en una nueva realidad que hasta el momento nunca hubiéramos pensado que fuera tan necesaria.

Se acabó dormir en la cama o en el sofá, nuestro perro sabe muy bien dónde debe descansar.

Dónde debe dormir tu perro: el aviso de los veterinarios

Desde Kiwoko nos dan algunos consejos del lugar en el que debe dormir tu perro. Es algo fundamental que establezcas un punto de la casa en el que tener a tu mascota siempre preparada para descansar. Si nunca has tenido un perro, deberás marcar las reglas desde antes de lo esperado.

Tal y como nos informan estos expertos hay que empezar desde ya mismo a determinar la zona en la que se establecerá este nuevo miembro de la familia que quizás habrá llegado en estos últimos días. Siendo uno de los que se incorporará a casa de una determinada manera.

Siguiendo con las explicaciones de estos expertos: «Si has decidido que no vas a permitir a tu perro dormir en tu habitación, algunos consejos que te damos para que sepas dónde debe dormir un perro son los siguientes:

Si el piso es pequeño, busca un rincón para él. Los perros también necesitan tener sus momentos de intimidad y a veces les gusta retirarse donde nadie les moleste. Una vez decidas donde va a dormir no lo cambies porque es con los cambios cuando empiezan los problemas. En el caso de que se trate de un cachorro muy pequeño se le puede mantener las primeras noches cerca, pero en cuanto crezca un poco lo mejor es buscar un espacio para él. Si los primeros días o semanas llora por las noches, es totalmente normal y tendrás que ser fuerte para no sucumbir. De este modo se acostumbrará a que cada uno tiene su propio espacio. Si la casa tiene jardín, en la época de buen tiempo, puedes instalar una caseta para perros, ya que le dará independencia y seguridad. Procura mantenerla limpia, con una cómoda cama para perros, una mantita, y algún juguete».

También nos indican el espacio que debe tener el perro para que esté en perfectas condiciones: «Otra de las claves para decidir si tu perro debe dormir en tu habitación es considerar el tamaño del cuarto. Piensa si es lo suficientemente grande para incluir su cama, sus juguetes para perros e incluso un bebedero por si tiene sed por la noche. Si crees que vais a dormir muy incómodos, lo mejor será elegir otro lugar donde deba dormir tu perro».

De esta manera podrás preparar tu casa para recibir a un nuevo miembro de la familia. Sabrás dónde debe estar ese perro que puede convertirse en tu mejor compañía.