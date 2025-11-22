Alineación del Real Madrid contra el Elche: la duda está en la derecha

La alineación del Real Madrid para el encuentro ante el Elche en el estadio Martínez Valero será prácticamente la de gala, con la única duda en el costado derecho del ataque. Esa posición se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza para Xabi Alonso durante toda la temporada. Con Mastantuono aún lesionado, el técnico donostiarra deberá recurrir a una alternativa para cubrir ese sector.

En la portería no hay debate: Courtois, ya plenamente recuperado, será titular. En el lateral derecho jugará Trent Alexander-Arnold, que ha completado una especie de pretemporada en Valdebebas para ponerse a punto, mientras que el carril izquierdo será para Álvaro Carreras. La pareja de centrales estará formada por Huijsen, también recuperado, y Raúl Asencio.

En el centro del campo, sin Tchouaméni, formarán Camavinga y Valverde. Más arriba, Arda Güler y Bellingham serán fijos en la línea de mediapuntas, mientras que en ataque Xabi Alonso apostará por su dupla indiscutible: Vinicius y Mbappé.

Una ‘final’ en Elche

El Real Madrid afronta ante el Elche un partido de enorme importancia para el devenir de la temporada. El equipo llegó al último parón de selecciones de 2025 en un momento muy delicado, después de caer en Anfield frente al Liverpool con una imagen muy pobre y de empatar ante el Rayo en Vallecas tras otra actuación decepcionante.

A día de hoy, en el club existen muchas dudas sobre Xabi Alonso. Las sensaciones que dejó el equipo en esos dos encuentros han debilitado la figura del entrenador, especialmente porque parte del vestuario parece distanciada de él.

Una mala imagen del Real Madrid este domingo en el Martínez Valero podría dejar muy tocada la posición de Xabi Alonso a estas alturas del campeonato. El duelo ante el equipo de Sarabia -una de las grandes revelaciones de la Liga- es, en la práctica, una auténtica final para el técnico donostiarra.

El Madrid está obligado a ganar en Elche. El empate no sirve y una derrota supondría un golpe muy duro. No provocaría un despido inmediato, pero sí complicaría aún más la situación de Xabi Alonso, sobre todo por lo que viene a continuación. El calendario posterior es especialmente exigente: Olympiacos en El Pireo, Montilivi y San Mamés.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Elche: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.