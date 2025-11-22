Cuándo es el Elche – Real Madrid: horario y por qué canal de televisión ver gratis en directo y en vivo online el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Elche - Real Madrid de la Liga El Elche - Real Madrid corresponde a la jornada 13 de la Liga y se jugará en el Martínez Valero El Real Madrid intentará conseguir el triunfo tras el pinchazo que sufrieron antes del parón de selecciones

El Elche y el Real Madrid se ven las caras en el Martínez Valero en la jornada 13 de la Liga y será un choque bastante interesante. El conjunto blanco que es dirigido por Xabi Alonso necesita ganar y llevarse los tres puntos, pero es que tendrán delante al equipo de Eder Sarabia, que ha sido una de las grandes revelaciones del campeonato al estar en la mitad de tabla siendo un recién ascendido. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda el Elche – Real Madrid.

Cuándo se juega el partido de la Liga Elche – Real Madrid

El Real Madrid visita el Martínez Valero para medirse al Elche en el partido que corresponde a la jornada 13 de la Liga. Los pupilos de Xabi Alonso vuelven a ponerse manos a la obra después del parón de selecciones y tratarán de conseguir una victoria para recuperarse del pinchazo que sufrieron hace dos semanas ante el Rayo Vallecano en Vallecas, donde no pasaron del 0-0. No lo tendrán nada fácil los de Concha Espina, ya que delante estará un conjunto ilicitano dirigido por Eder Sarabia que está en la mitad de la tabla, pero dejando buenas sensaciones.

Horario del Elche – Real Madrid de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Elche – Real Madrid correspondiente a la jornada 13 del campeonato liguero español para este domingo 23 de noviembre. El organismo que rige el torneo nacional ha fijado este apasionante encuentro entre ilicitanos y madridistas en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa sin incidentes entre ambas aficiones para que el cuero pueda rodar puntualmente en el Martínez Valero.

Dónde ver gratis el Elche vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que en España compraron una parte de los derechos televisivos para emitir el campeonato nacional de nuestro país. Este Elche – Real Madrid de la jornada 13 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar la Liga o Movistar+ Plus. El primero de ellos es de pago y habrá que estar suscrito, mientras que el segundo de ellos viene incluido en el paquete básico, por lo que todos los que tengan este operador podrán disfrutar de todo lo que suceda en el Martínez Valero.

Además, todos los aficionados del conjunto ilicitano, del cuadro madridista y seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Elche – Real Madrid correspondiente a la jornada 13 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder con un ordenador a la página web de este medio para ver todo lo que suceda en este choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Real Madrid

Los aficionados de ambos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online de este partidazo de la jornada 13 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para contar todo lo que esté sucediendo en este Elche – Real Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Elche – Real Madrid

El Estadio Manuel Martínez Valero, situado en Alicante, será el campo donde se jugará este Elche – Real Madrid que corresponde a la jornada 13 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1976 y tiene capacidad para algo más que 33.700 aficionados y este domingo se espera un auténtico ambientazo en las gradas para intentar animar a los suyos para dar la sorpresa y que puedan conseguir el triunfo frente al combinado dirigido por Xabi Alonso.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Francisco José Hernández Maeso para que dirija la contienda Elche – Real Madrid de la jornada 13 de la Liga. A los mandos del VAR estará Mario Melero López, por lo que tiene que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan para, si considera necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizarla al monitor que estará instalado en la banda del Martínez Valero.