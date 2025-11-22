Descubrimiento espeluznante en Luxor: los arqueólogos encuentran un sarcófago enterrado dos veces

En el marco de una misión arqueológica llevada a cabo en Luxor, Egipto, investigadores franceses han desenterrado un sarcófago enterrado dos veces perteneciente a la época del Imperio Medio, aproximadamente entre el siglo XXI y el siglo XVIII a.C.

Semejante hallazgo, realizado casi al final de una campaña de excavación de dos meses, forma parte de un esfuerzo por comprender mejor cómo eran los comportamientos funerarios y las prácticas de reinhumación en el Antiguo Egipto.

¿Cuándo se encontró este curioso sarcófago enterrado dos veces en Luxor?

El hallazgo de este sarcófago enterrado dos veces ocurrió el pasado 16 de diciembre de 2024, durante el último día de una campaña arqueológica liderada por Frédéric Colin, director del Instituto de Egiptología de la Universidad de Estrasburgo.

Este experto señaló que el descubrimiento aporta nuevos datos sobre la gestión de tumbas y momias antiguas por parte de los egipcios cuando las actividades humanas o las transformaciones urbanísticas interferían con sitios funerarios preexistentes.

Los trabajos arqueológicos incluyeron el estudio de capas estratificadas de tierra que se acumularon a lo largo de más de tres milenios, alcanzando una profundidad de ocho metros.

Estas investigaciones detalladas tienen como objetivo determinar si los sarcófagos encontrados en la zona corresponden a tumbas individuales o a un sistema más amplio de reinhumaciones.

¿Para qué se enterró dos veces a este sarcófago?

El fenómeno de reinhumar sarcófagos, como el recientemente encontrado, ofrece información relevante sobre la interacción de las comunidades antiguas con sus antepasados.

Según Colin, estos hallazgos podrían indicar que los egipcios no solo protegían las tumbas durante cambios importantes en el paisaje, sino que además adoptaban estrategias cuidadosamente planificadas para preservar los cuerpos momificados y sus objetos funerarios.

Este sarcófago enterrado dos veces, que estaba protegido dentro de un cofre de madera a medida, se encuentra en un estado de conservación excepcional.

¿Qué ocurrirá con este sarcófago?

Aunque los investigadores han desenterrado solo una parte del lugar donde se hallaba el sarcófago enterrado, el equipo continuará su labor durante una nueva campaña programada para octubre de 2025.

El objetivo será completar la excavación, analizar los restos y reconstruir en 3D las condiciones originales del enterramiento.

De este modo, la tecnología de modelado tridimensional y la colaboración con especialistas en arqueoantropología permitirán documentar el proceso de investigación de manera minuciosa. Este enfoque asegura que cada hallazgo se registre con precisión y proporcione información relevante para futuras investigaciones.

¿Para qué servían los sarcófagos en el Antiguo Egipto?

En el Antiguo Egipto, un sarcófago tenía una función tanto práctica como simbólica. Actuaba como un recipiente que protegía el cuerpo momificado y al mismo tiempo formaba parte de los rituales asociados con la vida eterna.

Por lo general, los sarcófagos eran elaborados con materiales como piedra, madera policromada o incluso metales preciosos, dependiendo del rango social del difunto.

En este caso, el sarcófago recién encontrado pertenece al periodo del Imperio Medio, una época caracterizada por avances en la arquitectura funeraria y la organización social. Durante este periodo, la práctica de depositar los sarcófagos en tumbas subterráneas o hipogeos se consolidó como parte del complejo proceso de momificación.

Aspecto Información Ubicación del hallazgo Luxor, Egipto Fecha del descubrimiento 16 de diciembre de 2024 Equipo responsable Frédéric Colin y el Instituto de Egiptología de la Universidad de Estrasburgo Época del sarcófago Imperio Medio (siglo XXI a siglo XVIII a.C.) Motivo del doble enterramiento Protección ante cambios en el paisaje y preservación de cuerpos momificados Estado de conservación Excepcional, protegido en un cofre de madera a medida Próximos pasos Continuar la excavación en octubre de 2025 y reconstrucción 3D del enterramiento Importancia del sarcófago Protección simbólica y física del cuerpo momificado para la vida eterna Otros sarcófagos destacados El de Tutankamón y otros del Imperio Medio

Otros sarcófagos destacados en la historia egipcia

El sarcófago de Tutankamón , hallado en el Valle de los Reyes en 1922, es uno de los ejemplos más conocidos. Este féretro antropomorfo, elaborado en cuarcita, albergaba una serie de tres ataúdes y la famosa máscara funeraria de oro .

, hallado en el Valle de los Reyes en 1922, es uno de los ejemplos más conocidos. Este féretro antropomorfo, elaborado en cuarcita, albergaba una serie de . Los sarcófagos de la época del Imperio Medio, aunque menos conocidos, también presentan elementos sofisticados como policromía o tallas antropomorfas, que reflejan una alta dedicación a los rituales funerarios.

Así, el descubrimiento en Luxor se suma a un creciente cuerpo de evidencia que destaca cómo los egipcios modificaban las tumbas y reorganizaban sus cementerios en respuesta a cambios socioculturales o medioambientales, sin perder de vista la importancia de preservar los elementos esenciales de sus rituales funerarios.