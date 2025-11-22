Ni vinagre ni bicarbonato: el truco de los hoteles para eliminar las manchas amarillas del váter

Los hoteles tienen un truco que ayuda a acabar con las manchas amarillas del váter de una forma que quizás te cambiará la vida. La parte de la casa que más se debe limpiar y menos ganas hay de hacerlo cada día, es el váter. Los expertos en limpieza saben muy bien qué es lo que debemos hacer para conseguir aquello que necesitamos, realizar esta tarea lo mejor posible en el mínimo tiempo. Algo que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta.

Los remedios naturales que podemos aplicar en estos días, son algo que quizás nos acabará sorprendiendo de tal forma que debemos empezar a tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que podemos hacer en esta vuelta a la rutina que realmente puede cambiarlo todo y más con un poco de atención por nuestra parte. Este truco es uno de los mejores para acabar con estas manchas amarillas en la taza del váter. Uno de los elementos que da la sensación de suciedad y de falta de higiene que queremos que desaparezca.

Ni bicarbonato ni vinagre

El vinagre es uno de los limpiadores más poderosos que existen, lo usamos, no sólo para aliñar deliciosas ensaladas, sino también para acabar con olores y desinfectar. Es uno de los ingredientes que no puede faltar en ninguna cocina, como tampoco puede hacer en las casas de las influencers de la limpieza.

Uno de los elementos que se ha convertido en el básico que se usan en todos los trucos de limpieza y que puede convertirse en uno de los más usados en odas partes. Sin duda alguna debemos tener siempre vinagre o limón en la cocina, son dos de los elementos que debemos tener en casa, para poder obtener aquello que deseamos.

El otro elemento que puede ser clave, es el bicarbonato, uno de los que puede ser destacado. Con algunos elementos que pueden hacernos tener una idea de todo lo que necesitamos en este momento. Un devorador de los olores y blanqueador natural, que en especial en el baño es imprescindible.

Pero cuidado porque lo que está detrás de este tipo de producto puede acabar siendo otro de los básicos. Este truco puede cambiarte la vida por completo.

Este es el truco de los hoteles para acabar con las manchas amarillas del váter

El ingrediente que usan en los hoteles es el limón. Añadimos el zumo de un limón a medio litro de agua caliente y dejamos que haga efecto. Ponemos en la superficie antes de usar un limpiador que puede cambiarlo todo por completo, es justo lo que necesitamos para estos días tener esta parte tan destacada del baño limpia.

Desde el blog de Brefwc, especialistas en la limpieza de este tipo de elementos nos dan algunas claves que debemos poner en práctica: «La mayoría de las personas se sientan en el asiento del inodoro varias veces al día, por lo que no se debe descuidar su limpieza. Por el contrario, también debe limpiar a fondo esta parte de su WC. Porque la suciedad también se deposita en el asiento del inodoro. Limpie a fondo toda la parte superior e inferior del asiento del inodoro con un limpiador de baño y un paño húmedo. Haga lo mismo con el borde superior de la taza del váter sobre el que se apoya el asiento del váter. Sin embargo, no debes limpiar la taza del váter con este paño: es la zona de la escobilla del váter. Aunque sea un poco complicado: También debe limpiar las bisagras del asiento del inodoro. Esto funciona mejor con un cepillo de dientes viejo. De lo contrario, la suciedad puede acumularse en las finas grietas, lo que puede provocar olores desagradables. A intervalos más largos, también debería retirar el asiento completo del WC y limpiarlo por debajo de los soportes».

Siguiendo con los mismos expertos nos explican cuál es la mejor forma de dejar nuestro váter como los chorros del oro, a través de estos pasos: