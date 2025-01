Increíble pero cierto: ésta es la única raza de perro que no ladra (tampoco huele como los demás perros)

¿Te imaginas un perro que no perturbe la paz de tu hogar con sus ladridos? Un compañero canino que, en lugar de ladrar, se comunique de una forma peculiar y encantadora. Pues existe, y es una de las razas más antiguas del mundo. Este misterioso can, además de no ladrar, posee otras particularidades que lo hacen aún más especial.

Ésta es la raza de perro que no ladra

La raza de perro que rompe todos los esquemas es el basenji. Este can, originario de África Central, es conocido por su peculiar forma de comunicarse: en lugar de ladrar, emite un sonido similar a un canto a la tirolesa o un aullido.

Este curioso «canto» se debe a la estructura única de su laringe y cuerdas vocales, que son más estrechas y planas que las de otras razas. Este rasgo distintivo hace que el Basenji sea realmente único en el mundo canino.

Los orígenes del Basenji se remontan a tiempos ancestrales. Hay jeroglíficos de la época de los faraones egipcios que datan de hace más de 5.000 años, donde se mencionan perros similares. Se cree que estos canes acompañaban a los faraones y luego fueron llevados al centro de África.

Allí, eran apreciados por su habilidad en la caza de leones y otros animales, así como por sus dotes de rastreador. Hay que destacar que estos canes recibieron su nombre del pueblo del bosque de Ituri, que los llamó «basenchi», que significa «pequeña cosa del bosque».

Características del basenji, la raza de perro que no emite ladridos

Además de no ladrar, el basenji tiene otras características muy peculiares:

Higiene felina: como los gatos, se acicala a sí mismo, manteniendo su pelaje limpio y sin el olor típico de los perros .

como los gatos, se acicala a sí mismo, manteniendo su pelaje limpio y . Poco pelo: pierde muy poco pelo, lo que es ideal para personas con alergias leves.

pierde muy poco pelo, lo que es ideal para personas con alergias leves. Celo singular: las hembras tienen el celo sólo una vez al año, a diferencia de la mayoría de las razas que lo tienen dos veces.

las hembras tienen el celo sólo una vez al año, a diferencia de la mayoría de las razas que lo tienen dos veces. Físico atlético: a pesar de ser de tamaño pequeño-mediano (entre 10 y 13 kilogramos), tienen un cuerpo robusto y gran agilidad. Los machos miden alrededor de 43 centímetros y las hembras unos 40 centímetros de altura aproximadamente.

a pesar de ser de tamaño pequeño-mediano (entre 10 y 13 kilogramos), tienen un cuerpo robusto y gran agilidad. Los machos miden alrededor de 43 centímetros y las hembras unos 40 centímetros de altura aproximadamente. Colores: su pelaje puede ser rojizo y blanco, negro y blanco, negro, canela y blanco, tricolor (rojizo, negro y blanco) o atigrado. Por otra parte, las patas son siempre blancas.

El basenji es un perro inteligente, independiente, curioso y afectuoso. Sin embargo, también puede ser testarudo. Le gusta la actividad física y mental, por lo que es importante proporcionarle juegos de habilidad y paseos diarios. Es importante tener cuidado si se le pasea suelto, ya que su espíritu independiente puede llevarlo a alejarse.

Aunque es cariñoso con su familia, puede ser distante con los extraños. La socialización temprana es clave para que se lleve bien con otros perros y personas. Por otro lado, este peludo de cuatro patas requiere ejercicio diario de al menos una hora, y por último, a pesar de no requerir muchos cuidados de aseo, se recomienda cepillarlo una vez a la semana.