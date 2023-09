Hay una forma correcta de regañar a tu perro y probablemente no lo estás haciendo bien

Los perros son animales amorosos y leales, pero a veces pueden comportarse de manera inapropiada, e incluso peligrosa. Por este motivo, es de especial interés que conozcas cómo debes regañar a tu perro cuando hace algo mal. Hacerlo de forma incorrecta puede generar ansiedad y miedo en la mascota, lo que no es bueno para su salud ni para vuestra relación.

Así debes regañar a tu perro

Antes de regañar a tu perro, es importante entender su lenguaje corporal. Los perros pueden mostrar señales de sumisión, miedo o culpabilidad cuando hacen algo incorrecto. Si entiendes estas señales, podrás abordar la situación de manera más adecuada.

Escoger el momento adecuado es crucial. Si tienes que regañar al perro, hazlo mientras está cometiendo la acción incorrecta o justo después. Si esperas demasiado, tu perro podría no entender por qué te has enfadado con él.

La constancia es clave en la educación del animal. Desde el primer momento tienes que establecer unas reglas claras y aplicarlas siempre. Si, por ejemplo, no quieres que tu perro se suba al sofá, no le permitas hacerlo unas veces y otras no porque lo único que vas a conseguir es confundirle.

Cuando veas que tu perro está haciendo algo incorrecto, utiliza comandos verbales firmes, pero no gritos. Usa frases cortas como «no» o «fuera» para que entienda que está haciendo algo mal. Tu lenguaje corporal también es importante. Mantén una postura firme pero no amenazante, y evita miradas intensas o gestos agresivos.

Por supuesto, en ningún caso debes maltratar físicamente o golpear al animal porque esto solo va a hacer que su comportamiento empeore.

En lugar de centrarte únicamente en regañar a tu perro cuando se equivoca, refuerza y premia su buen comportamiento con caricias y recompensas. Esto le motivará a comportarse de manera adecuada.

Una vez que tu mascota haya corregido su comportamiento, debes reforzarlo positivamente con caricias y palabras de aliento. Esto fortalecerá vuestro vínculo.

Y, por último, recuerda que la paciencia es fundamental en el proceso de educar y adiestrar a un perro. El entrenamiento lleva tiempo, y es importante ser constante y cariñoso a lo largo del proceso.

En resumen, regañar a un perro de manera efectiva y amorosa implica comprender su lenguaje corporal, ser constante, utilizar comandos verbales firmes pero no violentos, reforzar el buen comportamiento y ser paciente. Con estas pautas, podrás corregir el comportamiento de tu mascota sin dañar la relación de confianza que tienes con él.