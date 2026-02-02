Aviso de la UE a los dueños de perros en España: multas por no cumplir esta norma

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han aprobado la primera legislación comunitaria dedicada específicamente al bienestar de perros y gatos. Este acuerdo supone un avance histórico que mejorará de forma significativa el trato que reciben estos animales cuando son criados, vendidos o adoptados dentro de la Unión, además de reforzar la lucha contra el comercio ilegal, tanto interno como procedente de terceros países. Asimismo, los cuidadores que trabajen en establecimientos de cría, venta o acogida deberán contar con la formación y competencias necesarias, y al menos una persona por centro tendrá que completar una formación específica aprobada por las autoridades competentes.

«El acuerdo alcanzado marca un punto de inflexión para el bienestar de perros y gatos en toda Europa. Por primera vez, contaremos con normas claras y exigibles sobre cómo se crían, se mantienen y se comercializan estos animales en la UE. Los ciudadanos europeos quieren que sus mascotas estén mejor protegidas y que se actúe con mayor firmeza contra la cría irresponsable y el comercio ilegal, que forma parte del crimen organizado. Celebro este hito y agradezco al Consejo y al Parlamento su compromiso para construir un sistema más humano, transparente y fiable para las mascotas en Europa», señala Olivér Várhelyi, comisario de Salud y Bienestar Animal.

Nuevas normas de la UE para los dueños de perros

La nueva normativa surge ante una preocupación creciente por el aumento del comercio ilegal de animales de compañía, especialmente de perros, así como por la falta de criterios homogéneos entre países en aspectos clave como la identificación, la cría responsable y las condiciones de bienestar. Hasta ahora, cada Estado miembro aplicaba su propia legislación, lo que generaba diferencias que facilitaban fraudes, tráfico irregular y situaciones de maltrato difíciles de controlar a nivel transfronterizo.

Uno de los pilares fundamentales del reglamento será la identificación obligatoria de todos los perros mediante microchip para garantizar la trazabilidad del perro a lo largo de toda su vida. El microchip es un dispositivo inerte cuya implantación resulta totalmente segura para el animal. Se coloca mediante un aplicador estéril, de forma rápida e indolora, sin necesidad de sedación. Contiene un código alfanumérico alojado en una cápsula de vidrio biocompatible.

La norma también introduce por primera vez criterios mínimos comunes sobre cría responsable. En el caso de los perros, se establecen límites claros para evitar prácticas que puedan poner en riesgo su salud o bienestar. Se prohíbe la cría entre parientes cercanos, como padres e hijos o hermanos, salvo excepciones muy concretas relacionadas con razas locales debidamente justificadas. Asimismo, se excluye de la reproducción a los animales que presenten malformaciones graves o rasgos físicos extremos que comprometan su calidad de vida.

Otro aspecto relevante es la regulación de la frecuencia de cría. Las hembras no podrán ser sometidas a ciclos reproductivos continuos ni ser utilizadas para la cría si han tenido un número excesivo de cesáreas.

Asimismo, el reglamento endurece las condiciones para criadores, tiendas y plataformas de venta, incluidas las que operan a través de Internet. Todos los perros deberán estar identificados y registrados antes de ser vendidos o donados, y su origen deberá ser verificable.

En cuanto al bienestar diario, la normativa introduce obligaciones específicas relacionadas con el cuidado básico de los perros. Se establecen criterios mínimos sobre alojamiento, socialización y ejercicio. Por ejemplo, deberán tener acceso regular al exterior y ser paseados de forma adecuada a partir de una edad temprana, evitando situaciones de confinamiento prolongado que puedan afectar a su salud física y mental.

Las mutilaciones estéticas, como el corte de orejas o de cola, quedarán prohibidas salvo por motivos estrictamente veterinarios. Además, los perros que hayan sido mutilados o que presenten rasgos físicos extremos no podrán participar en exposiciones, competiciones o espectáculos, una medida que busca desincentivar la selección artificial basada en criterios puramente estéticos.

El reglamento también introduce responsabilidades directas para los propietarios. Aunque los plazos de adaptación serán amplios, se exigirá que quienes convivan con perros acrediten unos conocimientos básicos sobre su comportamiento, necesidades y cuidados esenciales.

La futura regulación europea sobre el bienestar de perros y gatos marca un hito sin precedentes en la política comunitaria de protección animal. Por primera vez, la Unión Europea contará con un marco jurídico común que establece normas claras, exigibles y homogéneas para la cría, alojamiento, cuidado, comercialización y adopción de estos animales en todos los Estados miembros. El objetivo es garantizar que perros y gatos sean mantenidos en condiciones que respeten sus necesidades físicas y conductuales, y que se erradiquen prácticas abusivas que hasta ahora encontraban refugio en las diferencias legislativas entre países.

Uno de los pilares centrales de la norma es la trazabilidad. La identificación obligatoria mediante microchip y el registro en bases de datos nacionales interconectadas permitirán seguir el rastro de cada animal a lo largo de su vida, cerrando las vías utilizadas por el comercio ilegal para introducir animales sin control sanitario ni garantías de bienestar.