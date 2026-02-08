¿Cuáles son las tres provincias de Aragón?

Aragón es una comunidad autónoma situada en el norte de España que adquirió su estatus en el año 1982. Las tres provincias de Aragón son Huesca, Teruel y Zaragoza. En la comunidad viven 1,32 millones de habitantes, con una densidad de 27,68 habitantes por kilómetro cuadrado. Está muy por debajo de la media nacional (94 habitantes por kilómetro cuadrado).

Huesca

Huesca es una de las tres provincias de la comunidad autónoma de Aragón. La capital es la ciudad homónima de Huesca. Tiene una superficie de 15.626 kilómetros cuadrados y el número de habitantes asciende a 219.345. La densidad de población es una de las más bajas de España: 14,04 habitantes por kilómetro cuadrado.

En la provincia de Huesca hay un total de 202 municipios, siendo los más poblados los siguientes: Huesca (52.463), Monzón (17.061), Barbastro (16.944), Fraga (14.979) y Jaca (12.813). Casi el 24% de la población vive en la capital.

Teruel

Teruel es una provincia española situada en la comunidad autónoma de Aragón. La capital es la ciudad homónima de Teruel. Con una superficie de 14.809 kilómetros cuadrados, tiene una población de 133.344 personas (el 25% viven en la capital). Al igual que Huesca, Teruel tiene una densidad de población muy baja (9,01 habitantes por kilómetro cuadrado).

En la provincia hay en total 236 localidades. Teruel capital es la más poblada (35.890 habitantes). Le siguen Alcañiz y Andorra, con 15.947 y 7.472 habitantes, respectivamente.

Teruel tiene un índice de despoblación muy elevado, y en el último siglo la población se ha reducido en un 46%. En el 30% de municipios de la provincia casi la mitad de los vecinos tienen más de 65 años. Además, según un estudio reciente, en 22 localidades no hay ningún menor de 18 años.

Zaragoza

Y, por último, Zaragoza, la más grande y poblada de las provincias de Aragón. Tiene una superficie de 17.274 kilómetros cuadrados, y es la cuarta provincia más grande de España, solo por detrás de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real. La capital es la ciudad homónima de Zaragoza, y la provincia tiene 953.486 habitantes. La densidad poblacional es de 55,2 habitantes por kilómetro cuadrado.

Los municipios más poblados son: Zaragoza (666.880 habitantes), Calatayud (20.035) y Utebo (18.602). Es la segunda provincia española en porcentaje de habitantes que se concentran en la capital. En Zaragoza capital viven casi el 70% de los habitantes de la provincia, frente al 31,96% del conjunto de España.

Gastronomía de Aragón: platos típicos

La gastronomía de Aragón está considerada una de las mejores a nivel nacional. El pollo al chilindrón es uno de los platos típicos de la comunidad, y se elabora con verduras locales, como el pimiento o la cebolla.

El bacalao ajoarriero se elabora a base de bacalao patata, aceite, ajo, huevo y zumo de limón. Existen diferentes variedades, aunque siempre se sirve muy caliente en cazuela de barro.

Las migas aragonesas son un plato de origen humilde que se han convertido en todo un manjar con el paso de los años. Los ingredientes son muy sencillos: pan duro, ajo, aceite de oliva, embutido y uvas.