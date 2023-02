Yolanda Díaz desconcierta a los suyos respaldando a IU contra Ayuso en lugar de a Podemos o Más Madrid

Yolanda Díaz se fotografía con Carolina Cordero, la apuesta de Izquierda Unida para las próximas elecciones autonómicas en Madrid. En plena precampaña, en la que cada gesto se mira con lupa, ha llamado mucho la atención en la izquierda madrileña que el partido de Alberto Garzón ha conseguido antes la foto con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España que Mónica García (Más Madrid) o Alejandra Jacinto (Podemos).

Hasta ahora, Yolanda Díaz había mostrado una gran complicidad con Mónica García. Ha acudido a varias manifestaciones junto a la candidata errejonista. Sin embargo, no tiene ni una foto con la cabeza de lista de Podemos, la abogada Alejandra Jacinto, que tiene el aval de Ione Belarra e Irene Montero. La también ministra de Trabajo está profundamente distanciada de las dos ministras citadas y, por tanto, ha optado por no respaldar por ahora a Jacinto.

Podemos se presentará en coalición con IU y Carolina Cordero será la número dos en la candidatura a la Asamblea de Madrid. Fue la única candidata que se presentó al proceso de primarias autonómicas, según detalló IU Madrid en un comunicado. Sustituirá a la polémica Vanessa Lillo que fue la referencia de este partido en la Cámara de Vallecas durante los dos últimos mandatos. Junto a Cordero en la lista IU tendrá los puestos 5, 8, 9 y 10. No obstante, las encuestas apuntan que esa lista se tendrá que conformar con 7 escaños en el Hemiciclo, tres menos de los que tienen actualmente tras la decisión de Pablo Iglesias de presentarse contra Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto de guerra a varias bandas en la izquierda madrileña, Yolanda Díaz, que es muy minuciosa a la hora de tender su apoyo a candidatos, ha dado su visto bueno a retratarse con Cordero.

Daniel Cuesta-Lozano que se define como «enfermera (sic), doctor por la Universidad de Málaga, profesor de Enfermería en la Universidad de Alcalá de Henares y número 2 de IU Madrid a las elecciones autonómicas» ha publicado: «Hoy, mi compañera Carol Cordero y yo, hemos participado en el acto de Sumar sobre salud y Sanidad pública, al que Izquierda Unida e IU Madrid han sido invitadas. Urge pensar en qué servicios de salud necesitamos en el futuro. Gracias, Yolanda Díaz, por generar este espacio», ha expuesto

Hoy, mi compañera @CarolCordero_N y yo, hemos participado en el acto de @sumar sobre #Salud y #SanidadPública, al @IzquierdaUnida @IU_Madrid ha sido invitada. Urge pensar en qué servicios de salud necesitamos en el futuro. Gracias @Yolanda_Diaz_ por generar este espacio 💞 pic.twitter.com/nAKXzPd8TQ — Daniel Cuesta-Lozano (@CuestaLozano) February 18, 2023

En efecto, se trataba de un acto de Sumar por la Sanidad. Desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la vicepresidenta prometió que Sumar se volcará en desplegar mejoras estructurales en la Sanidad pública, al ser la «joya de la corona» del Estado de bienestar que va a «defender a ultranza». Aprovechó para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por ser, dice, el principal «peligro» con sus políticas basadas en la «privatización» y el «desmantelamiento» del actual modelo de salud pública.

Verano

Como telón de fondo está la desesperación que no esconde Podemos porque Yolanda Díaz no confirma si será o no candidata a presidenta del Gobierno bajo su paraguas. La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha lamentado este sábado que el equipo de la vicepresidenta les ha trasladado recientemente que Sumar no tiene previsión de cerrar acuerdos electorales para las elecciones generales hasta el verano.

«Su equipo nos ha trasladado recientemente que no tienen previsto cerrar acuerdos electorales de cara a las generales hasta el verano. De momento no podemos decir mucho más, habrá que esperar a que el proyecto de Yolanda Díaz se vaya desarrollando», ha comentado. Verstrynge, jefa de la sala de máquinas morada, ha avisado: «Hay mucho en juego».

En este punto, Verstrynge asegura que Podemos ahora está «muy centrado» en las elecciones de mayo. En todo caso, van a reclamar a Díaz que haga campaña por sus candidaturas en las municipales y autonómicas. Sin embargo, por ahora en Madrid el único partido que cuenta con el aval de la gallega es IU.

Precisamente el jueves, la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, también presionó a Díaz. Consideraba, respecto a la posible candidatura de Díaz a las generales, que había que ir «rápido» e incluso opinaba que ya se va «tarde». «Cuando termine de construirlo y decida si va a ser candidata y si quiere ser también la candidata de Podemos, ahí estaremos para ponernos a trabajar. A nosotras nos gustaría que fuera lo antes posible», apremió Montero en una entrevista.

En todo caso, Díaz marca sus tiempos. Pide a Podemos y al resto de organizaciones que le dejen trabajar «con discreción» en la construcción de esta plataforma y enfatizó que tiene reuniones con los partidos progresistas, incluido Podemos. En total, más de una quincena, según dicen fuentes del entorno consultadas por Europa Press. Ahora, sigue sin tener previsión de comunicar su decisión sobre una candidatura para las generales, pero redobla su agenda de actos del «proceso de escucha» por toda España.