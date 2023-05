El séquito de Bolaños avisó ‘in situ’ al de Ayuso que se colaría y la respuesta fue: «De ninguna manera»

El equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avisó media hora antes a los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid, capitaneados por Alejandra Blázquez, de que se iba a colar en la tribuna de autoridades para presenciar el desfile militar con motivo del 2 de Mayo. La respuesta fue contundente: «De ninguna manera puede subir al estrado». Una advertencia que el séquito de Bolaños decidió obviar, obligando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a pararle los pies -literalmente- delante de toda España en su intento a la desesperada de subir al escenario.

Los avisos habían sido reiterados durante los días previos a las celebraciones por el Día de la Comunidad de Madrid. Bolaños no era bienvenido en la Real Casa de Correos el pasado martes. Aun así, el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática decidió presentarse en el acto, como acompañante de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ostentaba la representación del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un gesto de deferencia, a pesar de no estar invitado, los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid colocaron al ministro en la primera fila de la entrega de medallas de la región y le reservaron un espacio en la zona de autoridades para presenciar el desfile militar, pero no en la tribuna. Éste era el único lugar que estaba vetado para el ministro, puesto que ya subía Robles en representación del Ejecutivo, y tanto él como su equipo lo sabían de sobra. Algo que no les frenó para, saltándose incluso la catenaria que le impedía el paso y ante gestos de sorpresa de sus propios acólitos, como su antigua compañera en el Consejo de Ministros y candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, que no pudo evitar poner cara de estupefacción, intentar infiltrarse.

No lo consiguió y, ante el ridículo experimentado, este miércoles la Moncloa se ha dedicado a filtrar supuestos emails intercambiados con la Comunidad de Madrid avisando de la presencia del ministro en los actos del 2 de Mayo. Unos mensajes que, fuentes de la Puerta del Sol, concluyen que son mentira. «No existen», sentencian.

La presidenta madrileña ha calificado lo sucedido «lamentable y bochornoso» y ha acusado al Gobierno de estar mintiendo sobre el tema. «En primer lugar, nunca los ministros tienen por qué ir y, de hecho, no suele ir nunca a los días de ninguna comunidad autónoma. Yo le invito a la prensa que vean cuándo los ministros van a estos días. Normalmente, nunca, nunca están, porque es el día de la Comunidad. Sólo el presidente del Gobierno o sólo el Jefe del Estado, el Rey, de venir, presiden. Luego, él no estaba invitado, y lo sabía: fue a provocar. Hace días que se dijo que no estaba invitado», ha recordado este miércoles en declaraciones a los periodistas.

«Mucha gente dice que a mi jefa de protocolo hay que duplicarle el sueldo. Lo que hay que hacer es despedir directamente al jefe de protocolo del señor Bolaños. Mi jefa de protocolo jamás hubiera permitido que yo fuera a hacer el ridículo moviendo una catenaria o metiéndome en una tribuna donde no esté una etiqueta con mi nombre porque no estoy invitada. Mi jefa de protocolo nunca me hubiera permitido hacer el ridículo de esa manera», ha agregado.