La perpleja mueca de Reyes Maroto cuando Bolaños aparta la cinta para colarse en la tribuna de honor

Dos de los principales dirigentes del PSOE que se jugarán su futuro el próximo 28M, Reyes Maroto y Juan Lobato, fueron testigos de excepción del sainete protagonizado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el instante justo de apartar la cinta colocada por el Protocolo de la Comunidad de Madrid para intentar colarse en la tribuna de honor. La candidata socialista a la Alcaldía de Madrid se encontraba al lado del ministro cuando éste decidió saltarse las más básicas normas de compostura institucional al apartar el poste que sujetaba la cinta que delimitaba el lugar por el que las autoridades accedían a la mencionada tribuna de honor. Observando con atención el vídeo de este episodio, se observa cómo Reyes Maroto esboza una mueca de entre perplejidad, sorpresa y resignación ante el comportamiento de Bolaños, en una cómplice mirada su compañero de tándem electoral el próximo 28M, el candidato a la Comunidad, Juan Lobato.

Bolaños no había sido invitado a los actos del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, en ningún momento lo estuvo: desde la Puerta del Sol se había cursado invitación a Isabel Rodríguez, ministra encargada de las relaciones con las autonomías. Ésta la declinó y el ministro de la Presidencia se autoinvitó a los actos, llegando a enviar su equipo un correo solicitando la escaleta de los mismos, una actitud que desde el Ejecutivo autonómico se tildó de provocación. Pero el ministro, mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa, fue con todo y este martes trató de colarse donde no le correspondía, algo que en último término tuvo que evitar cortándole el paso casi de forma física la propia jefa de Protocolo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las poco edificantes imágenes de este encontronazo dan buena cuenta del bochornoso episodio protagonizado por el ministro Bolaños en su empecimaniento por figurar en el acto. Y eso que desde el equipo de Protocolo se le había recordado, a él y a su equipo, que ya se había dado luz verde a la representación del Gobierno de la nación en la figura de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Como este mismo miércoles cuenta OKDIARIO, lo cierto es que en la franquicia madrileña del Partido Socialista no ha gustado la actitud de Félix Bolaños en todo lo que rodeado a este Dos de Mayo, desde la comunicación de su presencia hasta su comportamiento in situ. Los candidatos socialistas al 28M ya están curados de espanto sobre las consecuencias que tiene para ellos que Sánchez y su entorno vayan al cuerpo a cuerpo en la polémica contra Isabel Díaz Ayuso. No en primera persona, los últimos candidatos socialista a Comunidad y Ayuntamiento fueron Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, respectivamente, en 2021 y 2019, con resultados tan adversos como que ni siquiera fueron la fuerza de izquierdas más votada, siendo superados por Más Madrid en ambas elecciones. Este caldo de cultivo explica la explícita reacción de Reyes Maroto ante los movimientos de Félix Bolaños tratando de llamar la atención justo delante de ella.