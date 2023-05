La autoinvitación de Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a los actos de la Comunidad de Madrid con motivo de la festividad del Dos de Mayo marca la actualidad de este miércoles y como no podía ser menos ha sido el tema de arranque en la tertulia de El Programa de Ana Rosa. Eduardo Inda ha intervenido para señalar que «si a ti no te invitan a una cena o a una fiesta no te presentas, no te autoinvitas. Y si vas, te dan con la puerta en las narices que es lo que hizo Alejandra Blázquez».

Precisamente, sobre la actuación ayer de la responsable de protocolo de la Comunidad, el director de OKDIARIO, ha afirmado que «la señora Ayuso debería darle a Blázquez el año que viene la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por mantener la Comunidad a buen recaudo».

En cuanto al ministro Bolaños, Eduardo Inda ha destacado de él que «es una persona muy formada, al contrario que muchos otros miembros del Gobierno, es letrado del Banco de España, número 1 de su promoción en Derecho… No es un cualquiera». Por ello, ha concluido que «alguien que no es un cualquiera no se puede comportar como un macarra».

Se trataba de provocar. «Esto es una estrategia de producciones Moncloa», ha asegurado Eduardo Inda. el problema es que «cada vez que Sánchez pone en marcha una función de Producciones Moncloa le sale mal. Ayer le regaló 50.000 votos a Ayuso y los ayusistas estamos encantados», ha concluido el director de OKDIARIO.

Esta misma mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de «provocar» y de intentar «reventar» de todas las maneras el acto institucional del 2 de mayo. «Bolaños venía a provocar, insisto. Se estuvo buscando reventar este evento y crear mal ambiente. Le habíamos advertido hace días», ha asegurado Ayuso.